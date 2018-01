Gute Stimmung in New York Umfragen deuten auf eine Verfestigung des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs hin. Das ermutigt Investoren.

(Foto: UPI/laif)

New YorkDie US-Aktien haben sich auch am zweiten Tag des neuen Börsenjahres zu Rekordhöhen aufgeschwungen. Sowohl der Dow Jones Index als auch der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq 100 stiegen am Mittwoch im frühen Handel auf Bestmarken. Von der Konjunktur kommt weiter Rückenwind: Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Dezember überraschend aufgehellt.

Der Dow Jones Index stieg zuletzt um 0,32 Prozent auf 24 902,56 Punkte. Das nächste Ziel für den Index ist nun die runde Marke von 25 000 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 legte um 0,47 Prozent auf 2708,37 Punkte zu. Der Nasdaq 100 rückte um 0,73 Prozent auf 6560,79 Punkte vor.

Papiere des Chip-Herstellers AMD legten um 5,51 Prozent zu, während die des Konkurrenten Intel um 2,27 Prozent nachgaben. Der Technologie-Website „The Register“ zufolge sind PC-Prozessoren von Intel fehlerhaft und erlauben möglicherweise den Zugriff von Hackern auf geschützte Daten wie Passwörter. Dem Bericht zufolge sollen sämtliche PC mit Intel-Chips der vergangenen zehn Jahre betroffen sein.

Oracle-Aktien stiegen um 1,8 Prozent. Morgan Stanley hatte die Papiere des Softwareherstellers auf „übergewichten“ hochgestuft und dabei auf eine derzeit niedrige Bewertung verwiesen. Auch IBM-Titel profitierten von einer Hochstufung auf „outperform“ durch den Broker RBC und stiegen um 1,7 Prozent. Umgekehrtes Bild bei Harley Davidson: Der Broker Longbow Research stuft die Papiere auf „underperform“ zurück, diese gaben daraufhin 3,4 Prozent nach.

Um 24 Prozent aufwärts ging es mit Anteilsscheinen des Versorgers Scana. Dominion Energy will den Rivalen für 14,6 Milliarden Dollar inklusive Schulden per Aktientausch übernehmen.

Im weiteren Handelsverlauf wird noch die Bekanntgabe des ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie für Dezember erwartet. Volkswirte rechnen mit einem Rückgang von 58,2 auf 58,1 Punkte. Zudem veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses von Mitte Dezember. Anleger hoffen dabei auf Hinweise auf die weitere Zinspolitik der Fed und die Auswirkungen der US-Steuerreform auf die Wirtschaftsentwicklung und die Inflation.