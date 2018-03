Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Sorgen vor Handelskrieg schwinden etwas

Ein möglicher Handelskrieg beschäftig die Börsianer weiter. Trumps Berater Navarro sorgte jedoch für etwas Entspannung. Der Dow schließt im Plus.

„Gemäßigte Stimme“ – Wie wird Kudlow Trumps Politik beeinflussen?

New YorkDie Hoffnung auf das Abwenden eines Handelskrieges hat den Industriewerten an den US-Börsen am Donnerstag zu Kursgewinnen verholfen. Der Dow-Jones-Index legte zeitweise mehr als 200 Punkte zu. Der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, sagte dem Sender CNBC, die jüngsten Zölle auf Stahl und Aluminium führten nicht zwingend zu Vergeltungsmaßnahmen bei den Handelspartnern.

Das stützte Industriewerte wie GE, Caterpillar oder 3M. Der Dow schloss 0,47 Prozent fester bei 24.874 Punkten. Er machte damit einen Teil der Verluste wieder wett, die er seit der Ankündigung der Zölle am 1. März verzeichnet hat.

Ein Bericht, wonach der US-Sonderermittler Robert Muller erstmals von den Unternehmen von US-Präsident Donald Trump die Herausgabe von Dokumenten gefordert hat, drückte dagegen auf den breiter gefassten S&P 500, der 0,1 Prozent nachgab auf 2747 Zähler. Börsianer werteten die Entscheidung Mullers als weiteres Anzeichen für Turbulenzen im Weißen Haus. „Die politischen Schlagzeilen dominieren die Preisentwicklung“, sagte Michael Antonelli vom Vermögensverwalter Robert W. Baird.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 7482 Punkte. In Frankfurt ging der Dax 0,9 Prozent fester aus dem Handel bei 12345 Punkten.

Trump hatte vor kurzem Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. Nun will er gegen China vorgehen. „Das Problem ist, dass diese Art der Rhetorik Unsicherheit schürt“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Brokerhauses First Standard Financial. Mit der Ernennung des konservativen TV-Kommentators Larry Kudlow zum obersten Wirtschaftsberater werde sich die Haltung der US-Regierung vermutlich eher noch verhärten, warnten Börsianer.

Die jüngsten Konjunkturdaten sorgten dagegen für Erleichterung. „Insgesamt sprechen die Daten für einen Zinsschritt seitens der Fed in der nächsten Woche“, sagte Helaba-Analyst Patrick Boldt. „Erwartungen eines vierten Zinsschrittes in diesem Jahr sollten jedoch nicht forciert werden.“

Unter den Einzelwerten zählten die Papiere von Dollar General mit einem Plus von 4,7 Prozent zu den größten Gewinnern. Die Kaufhauskette hatte mit ihrem Quartalsumsatz die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Alibaba-Titel legten 3,4 Prozent zu nach einem Bericht, wonach der Internetkonzern einen Börsengang in China plant.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 0,81 Milliarden Aktien den Besitzer. 1055 Werte legten zu, 1806 gaben nach und 181 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,97 Milliarden Aktien 1266 im Plus, 1659 im Minus und 184 unverändert.

An den US-Kreditmärkten notierten die zehnjährigen Staatsanleihen unverändert bei 99-11/32. Sie rentierten mit 2,827 Prozent. Die 30-jährigen Bonds lagen mit 98-29/32 auf dem Vortagesniveau und hatten eine Rendite von 3,057 Prozent.