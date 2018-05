Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Steigende Ölpreise beflügeln Wall Street

Die moderaten Inflationsdaten sorgen für gute Stimmung bei Anlegern in New York. Sie gehen von nur langsam steigenden Zinsen aus.

Am Donnerstag hat die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder nachgegeben. (Foto: AFP) New Yorker Börse

New YorkNachlassende Zinsspekulationen haben am Donnerstag den US-Börsen kräftig Rückenwind gegeben. Der Dow Jones, der Nasdaq-Composite und der S&P500 stiegen um je 0,9 Prozent auf 24.766, 7404 und 2722 Punkte. Als Grund für die freundliche Stimmung nannten Händler die jüngsten eher moderaten Inflationsdaten für April. Sie sprächen dafür, dass die Fed wie geplant die Geldpolitik weiter gemächlich normalisieren könne, sagte Peter Cecchini, Marktstratege beim Brokerhaus Cantor Fitzgerald in New York. Negativ sei, dass selbst nach einer so langen Periode einer akkommodierenden Geldpolitik die Inflation nicht stärker anziehe.

Die US-Notenbank Fed hat für dieses Jahr zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Vereinzelt kommen aber immer wieder Spekulationen auf, die Notenbank könnte noch häufiger an der Zinsschraube drehen. Dies hatte zuletzt die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen über drei Prozent geschoben. Am Donnerstag rutschte die Verzinsung wieder darunter, obwohl die Ölpreise zeitweise wieder anzogen.

US-Leichtöl WTI verteuerte sich um ein Prozent auf 71,89 Dollar und kostete damit so viel wie seit Dezember 2014 nicht mehr. Auch die Nordseesorte Brent ist mit 78 Dollar so teuer wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Am Ölmarkt fürchten Anleger einen Versorgungsengpass als Folge neuer US-Sanktionen gegen den Iran, der für vier Prozent der weltweiten Ölförderung steht. Dies könnte auch die Verbraucherpreise hochtreiben. Obwohl diese im April zum Vormonat nicht ganz so stark wie erwartet stiegen, lagen sie im Jahresvergleich so hoch wie seit über einem Jahr nicht mehr. Schuld daran war das teurere Benzin, wie das Arbeitsministerium mitteilte.

Die im Dow gelisteten Aktien der Ölkonzerne Exxon und Chevron profitierten erneut von den steigenden Ölpreisen und legten zwei und ein Prozent zu. Macy's-Papiere fielen um über drei Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley hatten ihre Empfehlung auf „underweight“ von „equal-weight“ gesenkt.

Ein Aktienrückkaufprogramm hievt die Aktien des Chipherstellers Qualcomm um mehr als drei Prozent in die Höhe. Mit Käufen honorierten die Anleger auch den Zwischenbericht von Twenty-First Century Fox, deren Aktien um 1,5 Prozent in die Höhe schnellten. Der Unterhaltungskonzern des Medienmoguls Rupert Murdoch hatte im Quartal seinen Gewinn wegen höherer Einnahmen in der Kabelsparte gesteigert.

Europas Aktienbörsen fanden derweil am Christi-Himmelfahrt-Feiertag nur schwer eine Richtung. Zum einen drückte die Aussicht auf ein Regierungsbündnis der Populisten in Rom die Börse in Mailand ein Prozent ins Minus. Zum anderen waren die Anleger in Frankfurt in Kauflaune. Der Dax kletterte bei mageren Umsätzen um 0,6 Prozent auf 13.022 Punkte und schloss damit so hoch wie zuletzt Ende Januar.

