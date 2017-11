New York Stock Exchange Die Indizes der New Yorker Börse notierten bei Handelsbeginn kaum verändert. (Foto: AP)

New YorkDie Wall Street hat auf die Steuerpläne der US-Republikaner verhalten reagiert. Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten notierte am Donnerstag im New Yorker Mittagshandel 0,1 Prozent höher bei 23.461 Punkten, während der breiter aufgestellte S&P 500 um 0,1 Prozent auf 2575 Stellen sank. Beim Nasdaq betrug das Minus 0,2 Prozent auf 6704 Zähler. In Frankfurt hatte der Dax 0,2 Prozent auf 13.440 Punkte nachgegeben.

Die Steuerpläne der Republikaner fielen weitgehend so aus wie erwartet. Sie wollen die Unternehmenssteuer von 35 Prozent auf 20 Prozent senken. Zudem soll es weniger Steuersätze für Privatleute geben. Die Pläne von Präsident Donald Trump haben seit seiner Wahl vor einem Jahr zur Rally an der Wall Street beigetragen. Allerdings gibt es Zweifel, ob dem Kongress die erste große Steuerreform seit 1986 gelingen wird. "Ich weiß nicht, ob aus Washington wirklich so viel Substanz kommt, dass die Erwartungen des Marktes erfüllt werden", sagte der Chef der Firma Longbow Asset Management, Jake Dollarhide.

Aufmerksam verfolgen werden die Investoren am Abend (20.00 Uhr MEZ) die Ankündigung Trumps, wen er für den Chefposten bei der US-Notenbank nominieren wird. Es wird erwartet, dass Fed-Direktor Jerome Powell Nachfolgerin von Janet Yellen wird. Er unterstützt ihre Geldpolitik größtenteils, gilt aber als marktfreundlicher.

Bei den Einzelwerten sorgten Quartalsbilanzen für Katerstimmung. So gaben die Papiere von Tesla um 7,8 Prozent nach, weil der Elektroautobauer das Produktionsziel für seinen Hoffnungsträger Model 3 um mehrere Monate verschieben muss.

Aktien von Facebook belasteten mit einem Rückgang um 2,3 Prozent den S&P. Die Betreiberin des größten sozialen Netzes konnte zwar den Gewinn um fast 80 Prozent steigern, stimmte Anleger aber auf steigende Kosten für die Sicherheit ein.

Dagegen stiegen Apple-Anteilsscheine um 0,5 Prozent. Der iPhone-Hersteller will nach Börsenschluss seine Quartalsbilanz veröffentlichen.