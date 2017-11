Dow Jones, S&P 500, Nasdaq : Steuerreform bremst Wall Street aus

Datum: 09.11.2017 16:35 Uhr

Der Handel an der New Yorker Wall Street erlebt am Donnerstag einen Dämpfer. Verzögerungen bei der Steuerreform des US-Präsidenten machen die Anleger vorsichtig. Bergauf ging es für den Kosmetik-Hersteller Coty.