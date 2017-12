New YorkDie Aussicht auf massive Steuererleichterungen für Unternehmen sowie ermutigende Konjunkturdaten haben für Kursgewinne an den US-Börsen gesorgt. Hauptgesprächsthema war dort auch am Donnerstag die endgültig verabschiedete Steuerreform, die noch von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden muss. Offen sei bislang, wie die Firmen die Entlastungen nutzen würden, sagte Aktienstratege Terry Sandven von U.S. Bank Wealth Management.

Möglich seien insbesondere zusätzliche Investitionen, Aktienrückkäufe und Lohnsteigerungen. Zur positiven Stimmung trugen ferner Zahlen zum Wirtschaftswachstum bei. Dieses belief sich aufs Jahr hochgerechnet im dritten Quartal auf 3,2 Prozent.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss um 0,2 Prozent höher auf 24.782 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,2 Prozent auf 2684 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 6965 Punkte. In Frankfurt ging der Dax Prozent 0,3 Prozent im Plus mit nahezu 13.110 Punkten aus dem Handel.

Bei den US-Einzelwerten gehörten vor allem Finanzwerte zu den Gewinnern. JPMorgan Chase legten 1,6 Prozent zu, Wells Fargo 2,4 Prozent und Goldman Sachs 2,3 Prozent.

Die Aktien der Beratungsgesellschaft Accenture kletterten um 1,6 Prozent. Das Unternehmen konnte die Anleger mit seinen Quartalsergebnissen überzeugen.

Übernahmefantasien trieben den Kurs des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer in New York um 22 Prozent in die Höhe. Der Airbus-Erzrivale Boeing und Embraer verhandeln nach eigenen Angaben über eine Fusion.

Gegen den Trend brachen die Papiere von Bed, Bath & Beyond mehr als zwölf Prozent ein. Für Enttäuschung sorgte der Zwischenbericht des US-Einrichtungshauses.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 780 Millionen Aktien den Besitzer. 1765 Werte legten zu, 1143 gaben nach, und 157 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,8 Milliarden Aktien 1818 im Plus, 1139 im Minus und 187 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten zu, was Händler auf Schnäppchenjäger zurückführten. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 3/32 auf 97-30/32. Die Rendite sank auf 2,48 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 21/32 auf 98-5/32 und rentierte mit 2,84 Prozent.