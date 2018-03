Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Tesla, Amazon, Netflix – an der Wall Street stürzen Tech-Aktien erneut ab

Den massiven Kursverfall der Vortage kann Facebook am Mittwoch zunächst eindämmen. Dennoch geht es für Tech-Papiere erneut nach unten.

Mit einem Einlenken bei den individuellen Datenschutzeinstellungen für die Nutzer versöhnte Facebook einige Anleger. (Foto: AP) Händler an der New Yorker Börse

New YorkDer Ausverkauf bei Technologiewerten vom Vortag setzt sich auch am Mittwochnachmittag fort – wenn auch nicht derart einheitlich wie in den Tagen zuvor. Der Branchenindex Nasdaq notierte im Frühhandel an der Wall Street etwa 0,7 Prozent schwächer bei 6479 Punkten.

Getrieben werden die Kursverluste von immer wieder neuen Enthüllungen in der Datenaffäre des weltgrößten Netzwerks Facebook. Seit Bekanntwerden des Skandals ging es bei den Größten der Branche an der Börse teilweise heftig bergab. Zahlreiche Aktien gaben um einen zweistelligen Prozentsatz nach.

Ein ähnliches Bild zeigte die Börsentafel auch am Mittwoch: Tesla verloren acht Prozent, Amazon und Netflix über sechs Prozent. Die Papiere des Chipherstellers Intel gaben um vier Prozent nach. Alphabet verlor 0,2 Prozent.

Facebook-Aktien, die zunächst auf dem Vortagesniveau und anschließend in der Gewinnzone notiert hatten, rutschen im Handelsverlauf wieder in die rote Zone. Der Konzern hatte zuvor individuelle Datenschutzeinstellungen beschlossen. Diese Meldung hat den drastischen Kursrutsch nur vorerst stoppen können. Seit Bekanntwerden des Datenskandals um die britische Beraterfirma Cambridge Analytica hat Facebook mehr als 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt.

Das Online-Nachrichtenportal Axios hatte gemeldet, Trump hasse Amazon und nicht Facebook. Das sei zwar nicht neu, sagte ein Händler in Frankfurt. Dennoch hätten einige Anleger daraufhin lieber Gewinne eingestrichen.

Bei europäischen Tech-Werten sah es ähnlich schlecht aus. Infineon lag mit einem Minus von vier Prozent bei Handelsschluss am Dax-Ende. Besonders hart traf es die im TecDax gelisteten Titel des Chip-Entwicklers Dialog Semiconductor, die wegen Spekulationen über die eigene Chip-Produktion des Großkunden Apple über 13 Prozent nachgaben.

Angesichts dieser Entwicklung steigt die Skepsis spürbar. „Die großen, verbraucherorientierten Tech-Unternehmen haben den Aktienmarkt seit Jahren angeführt, und das könnte nun das Ende dieser Führungsposition sein“, schreibt der Vizepräsident von Guild Investment, Tim Shirata.

Der FANG-Index, der die Aktienkursentwicklung der vier an der Nasdaq gelisteten Branchenriesen Facebook, Apple, Netflix und der Google-Mutter Alphabet abbildet, hat in den vergangenen Tagen über zehn Prozent an Wert verloren. Tech-Aktien, insbesondere die der Big Player, waren in der Vergangenheit exorbitant gestiegen. Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau hatten die Kurse zuletzt ebenfalls gedrückt.

Tesla hatte bereits am Vortag über acht Prozent verloren. Belastet wurde die Marktperformance zudem von einem Downgrading durch die Ratingagentur Moody's.

Eine gemeinsame Richtung war in den ersten Handelsstunden an der Wall Street nicht zu erkennen. Während der Nasdaq-Index leichte Verluste zu verzeichnen hatte, konnten der Dow Jones sowie der breiter gefasste S&P 500 das Niveau vom Dienstag halten. „Das ist heute mehr JoJo als Handel“, sagte ein Händler süffisant. Anleger reagierten in der verkürzten Handelswoche zurückhaltend, merkte ein anderer Börsianer an. Auch in New York bleibt die Börse an Karfreitag geschlossen.