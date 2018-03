Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Trumps Amazon-Kritik drückt Aktie – Dow Jones startet im Plus

Zum Handelsstart der amerikanischen Börsen am Donnerstag geht es für Amazon weiter bergab. Der Dow Jones startete allerdings positiv in den letzten Handelstag vor Ostern.

Der Dow Jones startet am letzten Handelstag vor Ostern im Plus. (Foto: Reuters) Händler in der New Yorker Börse

New YorkUnmittelbar vor der Osterpause haben sich die Anleger an der Wall Street am Donnerstag mit Aktien eingedeckt. Schnäppchenjäger machten nach den Verlusten der letzten Wochen die Runde, sagten Händler. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,7 Prozent auf 24.000 Zähler. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten je etwa ein halbes Prozent zu. Der Dow und der S&P500 werden das Quartal vermutlich mit einem Abschlag von 3,5 und 2,6 Prozent abschließen, während der Nasdaq Composite ein leichtes Plus von 0,7 Prozent ausweisen dürfte.

Der Anstieg der Verbraucherausgaben im Februar fiel wie erwartet aus und hat kaum Einfluss auf die Kurse. Im Januar hatte der private Konsum in demselben Tempo zugelegt. Er steht für gut zwei Drittel der US-Wirtschaftskraft und wird daher von der Notenbank Fed genau beobachtet.

„Sehr starker Abgabedruck bei den großen Hightech-Aktien“

Im Fokus stand erneut Amazon, nachdem US-Präsident Donald Trump die Steuerpraxis des Online-Kaufhauses in einem Tweet angriff. Die Aktien setzten ihre Talfahrt vom Mittwoch fort und verloren über vier Prozent. Das Quartal dürften die Titel aber mit einem satten Gewinn von rund 20 Prozent abschließen.

Trump twitterte über Amazon: „Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen und sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen“. Dies lasse den Vereinigten Staaten enorme wirtschaftliche Schäden entstehen.

Laut des Nachrichtenportals Axios ist Trump „besessen von Amazon“ und denke laut darüber nach, wie er dem Konzern wettbewerbsrechtlich beikommen könnte, wie die Website bereits am Vortag berichtet hatte. Der Börsenwert der Amazon-Aktie war daraufhin zeitweise um rund 53 Milliarden Dollar gefallen. Die Aktie war mit einem Minus von 4,4 Prozent bei 1431 Dollar aus dem Handel gegangen.

Facebook notierte 1,5 Prozent im Plus, dürfte im Quartal aber über zehn Prozent gefallen sein. Das weltgrößte soziale Netzwerk setzt nach dem jüngsten Skandal mehrere Datenhändler wie Acxiom vor die Tür. Acxiom beschleunigte seine Talfahrt noch und verlor 19 Prozent, nachdem das Unternehmen am Mittwoch schon über acht Prozent eingebüßt hatten.

Der Facebook-Datenskandal und eine generelle Furcht vor mehr Regulierung sowie einer kritischeren Betrachtung der Wachstumsziele hatten in den vergangenen Tagen Tech-Aktien auf der ganzen Welt einbrechen lassen. Seit Bekanntwerden des Skandals ging es für die größten Firmen der Branche an der Börse teilweise heftig bergab. Zahlreiche Aktien gaben am Mittwoch um einen zweistelligen Prozentsatz nach.

Beim Elektroauto-Hersteller Tesla drückte aber am Mittwoch vor allem ein kritischer Analystenbericht zur Produktionsstrategie sowie die Herabstufung der Kreditwürdigkeit deutlich auf den Kurs. Gestern gab Tesla an der Wall Street 7,7 Prozent nach und notiert jetzt bei 257,78 Dollar. Allein seit Monatsanfang beträgt das Minus jetzt fast 25 Prozent. Am Donnerstag startete die Tesla-Aktie mit einem Minus von mehr als drei Prozent in den Handel.