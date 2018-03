Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Trumps Amazon-Kritik drückt Aktie – weitere Tech-Titel tief im Minus

Zumindest die Facebook-Aktie hat am Mittwoch nicht an die Kursrückgänge der Vortage angeknüpft. Für viele Tech-Papiere ging es aber erneut nach unten.

„Sehr starker Abgabedruck bei den großen Hightech-Aktien“

New YorkDer Ausverkauf bei Technologiewerten vom Vortag hat sich auch am Mittwoch fortgesetzt – wenn auch nicht derart einheitlich wie in den Tagen zuvor. Der Branchenindex Nasdaq büßte 0,9 Prozent auf 6947 Stellen ein.

Vor allem Amazon stand im Fokus der Anleger. Ein Medienbericht, wonach US-Präsident Donald Trump die Marktmacht von Amazon begrenzen will, brachte den Online-Riesen an der Börse unter Druck. Laut des Nachrichtenportals Axios ist Trump „besessen von Amazon“ und denke laut darüber nach, wie er dem Konzern wettbewerbsrechtlich beikommen könnte.

Die Webseite stützte ihren Bericht auf fünf nicht genannte Quellen, die das Thema aber mit dem Präsidenten diskutiert hätten. Zeitweise sank der Börsenwert des Onlinehändlers um rund 53 Milliarden Dollar. Die Aktie ging mit einem Minus von 4,4 Prozent bei 1431 Dollar aus dem Handel.

Die Sprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders sagte, die Trump-Regierung erwäge hinsichtlich Amazon keinen politischen Kurswechsel. Trump hat Amazon in der Vergangenheit aber wiederholt kritisiert und mit einer „Internetsteuer“ gedroht. Ihm missfällt, dass Konzernchef Jeff Bezos privat Besitzer der „Washington Post“ ist. Trump bezichtigt die Zeitung immer wieder, „Fake News“ zu verbreiten, ohne dafür Belege zu haben.

Furcht vor Regulierung

Getrieben werden die Kursverluste der Tech-Aktien seit Bekanntwerden des Facebook-Datenskandals von einer generellen Furcht vor mehr Regulierung sowie einer kritischeren Betrachtung der Wachstumsziele. Seit Bekanntwerden des Skandals ging es für die größten Firmen der Branche an der Börse teilweise heftig bergab. Zahlreiche Aktien gaben um einen zweistelligen Prozentsatz nach.

Beim Elektroauto-Hersteller drückte aber am Mittwoch vor allem ein kritischer Analystenbericht zur Produktionsstrategie sowie die Herabstufung der Kreditwürdigkeit deutlich auf den Kurs. Tesla verlor 7,7 Prozent.

Der Streamingdienst Netflix lag zeitweise über sechs Prozent im Minus und ging bei 285,77 Dollar aus dem Handel (minus fünf Prozent). Die Papiere des Chipherstellers Intel gaben um bis zu vier Prozent nach. Die Google-Mutter Alphabet entzog sich dem Abwärtsstrudel und schloss nahezu unverändert bei 1004 Dollar.

Facebook-Aktien notierten auf dem Vortagesniveau und anschließend in der Gewinnzone. Der Konzern hatte zuvor neue Regeln für die Datenschutzeinstellungen beschlossen. Seit Bekanntwerden des Datenskandals um die britische Beraterfirma Cambridge Analytica hat Facebook dennoch etwa 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt.

Chip-Aktien ebenfalls betroffen

Bei europäischen Tech-Werten sah es ähnlich schlecht aus. Infineon lag mit einem Minus von vier Prozent bei Handelsschluss am Dax-Ende. Besonders hart traf es die im TecDax gelisteten Titel des Chip-Entwicklers Dialog Semiconductor, die wegen Spekulationen über die eigene Chip-Produktion des Großkunden Apple über 13 Prozent nachgaben.

Angesichts dieser Entwicklung steigt die Skepsis spürbar. „Die großen, verbraucherorientierten Tech-Unternehmen haben den Aktienmarkt seit Jahren angeführt, und das könnte nun das Ende dieser Führungsposition sein“, schreibt der Vizepräsident von Guild Investment, Tim Shirata.

Der FANG-Index, der die Aktienkursentwicklung der vier an der Nasdaq gelisteten Branchenriesen Facebook, Apple, Netflix und der Google-Mutter Alphabet abbildet, hat in den vergangenen Tagen über zehn Prozent an Wert verloren. Tech-Aktien, insbesondere die der Big Player, waren in der Vergangenheit exorbitant gestiegen. Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau hatten die Kurse zuletzt ebenfalls gedrückt.