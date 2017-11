New Yorker Börse Die Verzögerungen rund um die US-Steuerreform bremsen die Wall Street aus. (Foto: AP)

New YorkAnhaltende Unsicherheit über die Steuerreformpläne von US-Präsident Donald Trump hat am Montag zu Handelsbeginn die Wall Street belastet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten notierte in den ersten Minuten 0,2 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank ebenfalls um 0,3 Prozent.

„Wir befinden uns in einer Phase der Ungewissheit, bis das Steuergesetz verabschiedet ist oder wir mehr Details haben“, sagte Marktökonom Peter Cardillo vom Handelshaus First Standard Financial. „Jede Enttäuschung über Unternehmensteuersenkungen wird wahrscheinlich zu einem Rücksetzer am Markt führen.“ Senat und Repräsentantenhaus hatten zuletzt unterschiedliche Reformpläne vorgelegt.

Im Rampenlicht stand der Mischkonzern General Electric (GE), dessen Aktienkurs 1,5 Prozent nachgab. Das Unternehmen präsentierte den Anlegern Restrukturierungspläne und senkte zugleich seine Gewinnprognose für nächstes Jahr. Künftig solle sich GE auf die Geschäftsbereiche Luftfahrt, Energie und Gesundheitstechnik konzentrieren, kündigte der neue Konzernchef John Flannery am Montag an.

Der Siemens-Konkurrent bekräftigte den Plan, sich binnen ein bis zwei Jahren von Sparten oder Vermögenswerten im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar zu trennen. General Electric hat seit Ende 2016 ein Drittel seines Börsenwerts verloren. Der Aktie des 125 Jahre alten Unternehmens droht nun gar der Rauswurf aus dem Dow Jones. Damit würde Finanzgeschichte geschrieben: GE zählte zu den Gründungsmitgliedern des weltweit bekanntesten Aktienindex im Jahr 1896.

Positives hatte hingegen Mattel zu vermelden: Der Spielzeughersteller gewann mehr als 20 Prozent an Börsenwert. Auslöser waren Übernahmepläne des Konkurrenten Hasbro.