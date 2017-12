Die Weihnachtsdekoration steht noch Man könnte meinen, die Händler in New York säßen zum Jahresausklang nur noch ihre Pflichtzeiten ab. (Foto: Reuters)

New YorkKurz vor dem Jahresultimo haben auch die Anleger an der Wall Street eine Verschnaufpause eingelegt. Wie in Europa haben die meisten Investoren ihre Bücher schon vor Weihnachten geschlossen und stellen an den letzten Tagen des Jahres nur noch ausgesuchte Positionen glatt. Der Dow Jones pendelte am Mittwoch um 24.770 Punkte und blieb damit in Sichtweite seines am 18. Dezember aufgestellten Allzeithochs von 24.876 Punkten. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite kamen bei Ständen von 2682 und 6943 Punkten auf hohem Niveau kaum vom Fleck.

Gewinnmitnahmen drückten erneut Apple leicht ins Minus. Am Dienstag hatten Berichte über schleppende Absätze beim neuen iPhone X die Anleger vergrault, so dass Apple 2,5 Prozent verloren hatte. Die Aktien des iPhone und Mac-Notebook-Herstellers haben in den vergangenen zwölf Monaten über 46 Prozent gewonnen.

Zu den Verlierern zählten am Mittwoch auch Tesla mit einem Abschlag von über einem Prozent. Die Aktien des E-Auto-Pioniers notierten allerdings fast 50 Prozent höher als vor Jahresfrist. Analysten äußerten sich skeptisch über die Aussichten für den Absatz des Model 3.

Größere Bewegung gab es erneut beim Bitcoin. Zunächst stieg die Cyber-Währung über die 16.000-Dollar-Marke, rutschte später aber unter 15.000 Dollar bis auf 14.484 Dollar ab. Am Freitag vor Weihnachten war der Kurs des Internet-Geldes zeitweise bis auf 10.800 Dollar kollabiert, ein Minus von 30 Prozent.

Entsprechend stark waren die Schwankungen bei Aktien von Unternehmen, die im weitesten Sinne mit der Cyber-Währung zu tun haben. LongFin, Marathon, Overstock.com, Riot, Social Reality, Square und Xunlei grenzten im Verlauf ihre Gewinne wieder ein und bröckelten ins Minus.

Nach dem verlängerten Weihnachtswochenende ließen es derweil am Mittwoch auch Europas Anleger ruhig angehen. Das Plus des Dax summiert sich seit Jahresbeginn auf beinahe 14 Prozent. Am Mittwoch schloss der Leitindex mit 13.070 Punkten nahezu unverändert. Der EuroStoxx50 trat bei 3550 Zählern auf der Stelle.