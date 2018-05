Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US Börsen schließen wenig verändert – Applied Materials unter Druck

Vor dem Wochenende blieben die US-Börsen nah an ihren Vortagskursen. Anleger gingen auf Nummer sicher und warten die Handelsgespräche ab.

In New York wechseln sich Plus und Minus am Freitag ab. (Foto: Bloomberg) Trader in New York

New YorkDie Anleger an den US-Börsen haben sich am Freitag zurückgehalten. Zwar gebe es vorsichtigen Optimismus, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China ein gutes Ende nehme, sagte ein Händler. In den Verhandlungen zwischen den USA und China in Washington zeichnete sich weiterhin kein Durchbruch ab.

US-Präsident Donald Trump sieht sein Land benachteiligt, weil die Volksrepublik viel mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als dort einkauft, und droht mit Strafzöllen. Ein enttäuschender Umsatz-Ausblick des weltgrößten Chipanlagen-Bauers Applied Materials setzte Tech-Werten zu.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte minimal auf 24.714 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 2712 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 7354 Stellen nach. In Frankfurt schloss der Dax 0,3 Prozent tiefer bei 13.077 Punkten.

Im Handelsstreit hatte am Freitag eine Meldung aus US-Verhandlungskreisen für Aufsehen gesorgt, wonach China den USA die Reduzierung des Handelsüberschusses von jährlich rund 200 Milliarden Dollar angeboten habe. Peking wies dies allerdings später zurück. Offenbar als Zeichen des Entgegenkommens hob China aber Beschränkungen bei Hirse-Importen aus den USA auf. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt ringen um eine Lösung des Streits, der auch in einem Handelskrieg zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften enden könnte.

Als Anzeichen einer möglichen Glättung der Wogen konnte am Freitag auch ein Bericht des „Wall Street Journal“ gesehen werden, wonach China sich optimistischer geäußert habe, die Fusion der beiden US-Chipkonzerne Qualcomm und NXP doch noch durchzuwinken. Im April hatte Peking eine Genehmigung verweigert und erklärt, Qualcomm habe Bedenken nicht hinreichend ausgeräumt. NXP-Aktien stiegen am Freitag um 4,1 Prozent, Qualcomm legten um 1,4 Prozent zu.

Applied Materials hatte am Donnerstagabend Zahlen vorgelegt und dabei bei Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Allerdings war der Ausblick enttäuschend. Das schürte bei Anlegern die Sorge, dass sich der Markt für Smartphones abschwächen könnte.

Applied Materials wird als Gradmesser für die Verfassung der Chip-Branche angesehen. Die Applied-Aktie verlor am Freitag 8,5 Prozent und belastete auch Chiphersteller wie Intel, die 1,8 Prozent nachgaben.

Bei Campbell Soups sorgte der überraschende Abgang von Firmenchefin Denise Morrison für einen Kurssturz von mehr als zwölf Prozent.

Die seit 2011 amtierende Morrison tritt mit sofortiger Wirkung zurück und lieferte keine Begründung dafür. Zudem schraubte der Suppenhersteller seine Prognosen zurück. Papiere von Deere legten 5,75 Prozent zu. Der Traktor-Bauer hatte zwar im zweiten Quartal weniger als erwartet verdient, seine Jahresprognose aber angehoben.

