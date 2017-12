 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet leicht im Plus

Der vorletzte Börsentag des Jahres An der Wall Street sind die Zuwächse kurz vor dem Jahreswechsel gering. (Foto: AFP)

New YorkAm zweitletzten Handelstag des Jahres haben sich die Anleger an der Wall Street nur noch vereinzelt auf das Parkett getraut. Bei geringen Umsätzen kletterte der Dow Jones am Donnerstag um 0,2 Prozent auf 24.821 Punkte. Der S&P500 legte 0,1 Prozent auf 2686 Zähler zu, der Nasdaq-Composite stieg um 0,2 Prozent auf 6952 Punkte. Damit blieben alle drei Indizes in Sichtweite ihrer noch vor Weihnachten markierten Rekorde.

Wie auch in Europa waren die Umsätze zwischen Weihnachten und dem Jahresultimo gering. „Der eine oder andere dürfte heute und morgen noch versuchen, sein Portfolio optisch aufzuhübschen. Viel mehr dürfte nicht mehr passieren”, sagte Fondsmanager Thomas Altman von QC Partners in Frankfurt. Unterstützt wurde die Stimmung an der Wall Street vom leichten Rückgang des Dollar, wodurch sich die Absatzchancen der US-Firmen auf dem Weltmarkt verbessern.

Die auch im Dow Jones gelisteten Aktien von Apple traten bei 171,41 Dollar auf der Stelle. Von ihrem Jahreshoch sind sie nur 3,8 Prozent entfernt. Mit einem Jahresgewinn von rund 45 Prozent zählen die Titel zudem zu den Favoriten des Jahres. Allerdings standen bei den Anlegern 2017 auch einige „old economy”-Werte wie Boeing und Caterpillar mit Kursgewinnen von fast 88 und über 65 Prozent noch höher im Kurs als Apple. Mit Abstand schwächster Wert im Dow waren 2017 General Electric mit einem Minus von 45 Prozent. Boeing und Caterpillar legten am Donnerstag leicht zu, während GE nachgaben.