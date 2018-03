 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet schwächer

Der Abschied von Wirtschaftsberater Gary Cohn aus dem Weißen Haus hat am Mittwoch für schlechte Stimmung an den US-Börsen gesorgt.

Die New Yorker Börse mit US-Flaggen im Scheinwerferlicht. (Foto: AP) Wall Street

New York Anleger fürchten, dass US-Präsident Donald Trump mit seinen geplanten Schutzzöllen einen Handelskrieg anzetteln könnte. Cohn galt wie kaum ein anderer in Trumps Regierung als Gegner des Protektionismus.

Der Dow Jones fiel in den ersten Handelsminuten um 1,2 Prozent auf 24.574 Zähler. Der S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 2705 Punkte. Der Nasdaq-Composite lag mit 7322 Zählern 0,7 Prozent niedriger.

Börsianer äußerten die Sorge, dass Handelskonflikte die Ergebnisse von US-Firmen belasten könnten. Die Rally an der Wall Street sei vom hohen Gewinnwachstum der Unternehmen getragen worden, erklärte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets in Frankfurt. „Den Großteil ihrer Gewinne machen die gelisteten Aktiengesellschaften aber nicht in den USA, sondern im Ausland.“

„Ein ziemliches Auf und Ab an der Wall Street“

Außerdem verarbeiteten die Anleger neue Konjunkturdaten. Nach einer Umfrage des Personaldienstleisters ADP schufen US-Firmen im Februar mit 235.000 Stellen deutlich mehr Jobs als erwartet. Das Handelsdefizit der USA weitete sich derweil so stark aus wie seit über neun Jahren nicht mehr.

Im Dow litten vor allem die Aktien von Boeing und Caterpillar unter Trumps Ankündigung, Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben, und verloren je mehr als ein Prozent. Die Aktien von Dollar Tree fielen um 14 Prozent. Der Discounter hatte mit seinem Quartalsergebnis die Anleger enttäuscht.