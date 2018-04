Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street fürchtet Handelskrieg – Dow verliert mehr als 700 Punkte

US-Präsident Trump droht mit weiteren China-Strafzöllen. Das verunsichert die Börsianer. Und auch die Arbeitsmarktdaten überzeugen nicht.

Trumps neuer Vorstoß im Handelsstreit mit China verunsichert die Anleger. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

New YorkNach drei Erholungstagen scheint der Wall Street zum Wochenschluss die Luft ausgegangen zu sein. Vor allem eine erneute Zuspitzung im drohenden Handelskrieg der USA mit China belastete die Kurse. Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt rund drei Prozent auf 23.766 Punkte. Der S&P 500 büßte 2,8 Prozent auf 2588 Zähler ein. Der Tech-Index Nasdaq verlor 2,8 Prozent auf 6882 Punkte.

„Nachdem es gestern für einen Moment so aussah, als würde im Streit zwischen den USA und China etwas Mäßigung einkehren, holte Trump zum erneuten Schlag mit der Zollkeule aus“, schrieb Pia Ahrens von der BayernLB.

Dabei verwies sie auf die Androhung zusätzlicher Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar durch den US-Präsidenten. China reagierte umgehend und kündigte „umfassende Gegenmaßnahmen“ an.

„So wie wir Trump kennen, sollte man dies als Pokerspiel betrachten, bei dem er den Einsatz etwas erhöht hat“, sagte Michael Arone, Chef-Anleger des Anlageberaters State Street.

Auch eine relativ optimistisch gehaltene Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell beim Chicagoer Wirtschaftsclub konnte die Börsianer nicht zum Kaufen ermuntern. Powell betonte, dass die US-Notenbank mit Bedacht an die Zinsanhebung herangehen werde: „So lange sich die Wirtschaft weitgehend auf ihrem aktuellen Pfad voranbewegt, werden weitere graduelle Anhebungen der Leitzinsen diese Ziele am besten befördern.“

Anleger hatten zu Beginn des Jahres die Sorge, dass die Fed die Zinsen öfter als – wie erwartet – drei Mal anheben könnte. Offenbar konnte Powell ihnen diese Sorgen nicht nehmen, denn nach seiner Rede ging es für die Märkte nochmal kräftig bergab.

Die Arbeitsmarktdaten der USA fielen zwar gut aus. Im März habe die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 Prozent gelegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Bereits seit vergangenem Oktober verharrt die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent.

Allerdings haben die guten Zahlen nicht alle Investoren überzeugt. Vor allem was das Lohnwachstum angeht, zeigten sich Investoren enttäuscht. So bezeichnete Starinvestor Bill Gross die jüngsten Daten als „schwächlich“, unter anderem, weil nach der Herausrechnung der Inflation die Löhne kaum gewachsen seien.

Er gehe deshalb davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve behutsam bei der Erhöhung der Zinsen vorgehen werde. Er rechnete mit höchstens zwei weiteren Zinserhöhungen im Laufenden Jahr, sagte Gross in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Ähnlich sieht es Volkswirt Joseph Lavorgna von der Investmentbank Natixis. „Ich sehe keine Hinweise auf eine Überhitzung der Konjunktur“, betonte er. Dies signalisiere eher weniger als mehr US-Zinserhöhungen.

Der deutsche Leitindex Dax reduzierte nach Verkündung der US-Arbeitsmarktdaten seinen Verlust und schloss am Freitag 0,5 Prozent tiefer bei 12.241 Punkten. Am Vormittag hatte er mit etwa 0,6 Prozent im Minus gelegen, nachdem er am Vortrag mit einem Plus von fast drei Prozent noch den größten Tagesgewinn seit rund einem Jahr erzielt hatte.

Unter den Einzelwerten gaben Boeing-Papiere in Folge des sich zuspitzenden Handelsstreits 2,5 Prozent nach. Für den Flugzeughersteller ist China ein wichtiger Markt.

Auch die Kurse anderer Unternehmen, die ähnlich wie Boeing aufgestellt sind, gaben nach. So verloren der Baumaschinenhersteller Caterpillar 3,3 und der Landmaschinen-Hersteller Deere 2,5 Prozent. Zu den größten Verlierern gehörte Incyte.

Die Aktien der Pharmafirma stürzten um bis zu 22 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit zwölf Jahren zu. Das Hautkrebsmittel Epacadostat hatte in Kombination mit dem Medikament Keytruda von Merck & Co bei Tests nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Merck-Titel gaben um 0,6 Prozent nach.