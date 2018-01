Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street in Wartestellung

Die US-Anleger haben sich vor der Veröffentlichung einer Reihe wichtiger Firmenbilanzen zurückgehalten. Der Dow Jones ging mit Verlusten aus dem Handel. Zu den Verlierern zählte am Montag unter anderem Apple.

Wird sich die Rekordserie der Aktienindizes in dieser Woche fortsetzen? Am Montag sah es nicht danach aus. (Foto: Bloomberg) Händler an der Börse New York

New YorkKursverluste des Börsenschwergewichts Apple haben am Montag die Wall Street belastet. Anleger hielten sich vor Veröffentlichung einer Reihe wichtiger Firmenbilanzen in den kommenden Tagen zurück. „Das sind heute nur einige Gewinnmitnahmen“, sagte Randy Frederick vom Wertpapierhändler Charles Schwab und verwies auf die Kursrekorde an den US-Aktienmärkten in der vergangenen Woche.

Die Anleger warten außerdem auf Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation, das Zinstreffen der Notenbank (Fed) und den monatlichen Arbeitsmarktbericht.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 26.439 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 sank ebenfalls 0,7 Prozent auf 2853 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent auf 7466 Punkte. In Frankfurt schloss der Dax mit 13.324 Punkten minimal leichter.

An der Wall Street nimmt die Bilanzsaison in dieser Woche weiter Fahrt auf. Unter anderem stehen die Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet, von Amazon, Facebook und Apple an. Die Apple-Aktien brachen um zwei Prozent ein. Einem Medienbericht zufolge hat der iPhone-Hersteller aktuell Absatzprobleme mit seinem neuesten Modell X und will die Produktion halbieren.

Zu den Verlierern zählten ferner Telekomwerte. Hintergrund waren Überlegungen der US-Regierung, ein eigenes ultraschnelles 5G-Mobilfunknetz aufzubauen, um möglicher Spionagegefahr durch China vorzubeugen. AT&T, Verizon, Sprint und die Telekom-Tochter T-Mobile US büßten zwischen einem und zwei Prozent ein.

Auf ein Rekordhoch kletterten hingegen vorübergehend die Aktien von Lockheed Martin. Der Rüstungskonzern erfreute die Börsianer mit einem unerwartet hohen Umsatz und einer überraschend optimistischen Gewinnprognose.

Der Kurs des Limonadenherstellers Dr Pepper Snapple schoss um 22 Prozent in die Höhe. Der zur deutschen Milliardärsfamilie Reimann gehörende Kaffeekapsel-Produzent Keurig Green Mountain will das Unternehmen in einer mehr als 21 Milliarden Dollar schweren Transaktion übernehmen.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 830 Millionen Aktien den Besitzer. 530 Werte legten zu, 2462 gaben nach und 93 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,08 Milliarden Aktien 937 im Plus, 2021 im Minus und 194 unverändert.

Unternehmensbilanzen dominieren die US-Börsenwoche

An den Kreditmärkten fielen die zehnjährigen Papiere um 8/32 auf 96-5/32. Sie rentierten mit 2,69 Prozent. Die 30-jährigen Bonds fielen um 17/32 auf 96-5/32 und hatten eine Rendite von 2,94 Prozent.