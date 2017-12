New YorkNach der endgültigen Zustimmung des US-Kongresses zur Steuerreform haben sich die Anleger an der Wall Street am Mittwoch überwiegend zurückgehalten. Viele Börsianer atmeten durch, nachdem sie monatelang auf grünes Licht für das Wahlversprechen von Präsident Donald Trump gewartet hatten. Zunächst segnete der Senat die Pläne ab, dann gab das Repräsentantenhaus das noch ausstehende positive Votum ab. Von der größten US-Steuerreform seit mehr als 30 Jahren erwarten Experten einen Schub für die Firmenergebnisse.

Experten sehen Raum für weitere Kursgewinne. Der Markt könnte seine Rally fortsetzen, sagte Randy Frederick vom Wertpapierhändler Charles Schwab. „In den nächsten sechs Monaten gibt es gewiss noch eine Menge Aufstiegspotenzial.“ Trump selbst erklärte, die Finanzmärkte hätten sich die positiven Effekte der geplanten Steuerentlastungen noch nicht vollständig vor Augen geführt.



Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 24.726 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank ebenfalls 0,1 Prozent auf 2679 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stagnierte bei rund 6960 Punkten. In Frankfurt ging der Dax 1,1 Prozent schwächer bei 13.069 Punkten aus dem Handel.

Zu den Gewinnern zählten FedEx, die um 3,5 Prozent zulegten. Getrieben von einem florierenden Online-Handel steigerte der Paketdienst den Quartalsgewinn überraschend stark und hob seine Geschäftsziele für 2018 an. Unter den Technologiewerten ragte der Chiphersteller Micron heraus. Er gewann rund vier Prozent an Börsenwert. Das Unternehmen konnte die Anleger ebenfalls mit seinem Zwischenbericht und seinen Geschäftszielen überzeugen.

Die Aktien des Marlboro-Herstellers Philip Morris büßten 2,5 Prozent ein. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters über Unregelmäßigkeiten beim Zulassungsantrag für E-Zigaretten berichtet. So äußerten ehemalige Mitarbeiter Zweifel an der Qualität klinischer Studien zur E-Zigarette „iQOS“.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 780 Millionen Aktien den Besitzer. 1452 Werte legten zu, 1455 gaben nach und 156 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,84 Milliarden Aktien 1477 im Plus, 1462 im Minus und 185 unverändert.

Die US-Kreditmärkte ließen nach der endgültigen Zustimmung des US-Kongresses zur Steuerreform Federn. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 8/32 auf 97-29/32. Die Rendite stieg auf 2,490 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 30/32 auf 97-19/32 und rentierte mit 2,870 Prozent.