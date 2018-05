Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street leicht im Minus – Energie-Titel legen aber zu

Die wichtigsten amerikanischen Indizes haben am Donnerstag leicht verloren. Besonders den steigenden Renditen der US-Staatsanleihen misstrauten die Anleger.

New York/BangaloreDie Wall Street hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Zwar legten Energie-Titel angesichts des höheren Öl-Preises zum Teil deutlich zu. Allerdings behielten die Anleger wie in den vergangenen Tagen argwöhnisch die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen im Blick.

„Das alles geht auf den selben Hintergrund zurück“, sagte Walter Todd vom Investmenthaus Greenwood Capital: „Die US-Wirtschaft gibt Vollgas.“ Viele Experten erwarten deswegen weiter steigende Zinsen in den USA, die Anleihen attraktiver machen, was wiederum Gift für den Aktienmarkt ist.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,2 Prozent auf 24.719 Punkte. Der breiter gefasste S&P gab um 0,1 Prozent auf 2721 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 7386 Zähler. Der Dax hatte dagegen ein knappes Prozent im Plus bei 13.114 Punkten geschlossen.

Der Öl-Preis steigt insbesondere wegen der Furcht vor den Auswirkungen der neuen US-Sanktionen auf die iranische Produktion. Die Nordsee-Sorte Brent gewann am Donnerstag bis zu 1,5 Prozent und lag zwischenzeitlich zum ersten Mal seit November 2014 über die Marke von 80 Dollar je Barrel. Der S&P-Branchenindex legte um 1,14 Prozent zu. Bei den Einzelwerten stach Valero Energy mit einem Plus von 4,4 Prozent heraus.

Abwärts ging es dagegen für Cisco, dessen Ausblick die Anleger enttäuschte. Die Titel des Netzwerkausrüsters fielen um 3,6 Prozent. Auch die Papiere von Spotify gaben 1,3 Prozent nach. Die Google-Tochter YouTube will in der kommenden Woche einen konkurrierenden Musikstreaming-Dienst starten. Google-Titel waren kaum verändert.

