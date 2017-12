Der vorletzte Börsentag des Jahres An der Wall Street sind die Zuwächse kurz vor dem Jahreswechsel gering. (Foto: AFP)

New YorkAm zweitletzten Handelstag des Jahres haben sich die Anleger an der Wall Street nur noch vereinzelt auf das Parkett getraut. Bei geringen Umsätzen lagen am Donnerstag der Dow Jones bei 24.808 Punkten, der S&P500 bei 2685 Zählern und der Nasdaq-Composite bei 6949 Punkten leicht im Plus. Damit blieben die drei Indizes in Sichtweite ihrer im Dezember markierten Rekorde. Der Dow hat seit Jahresbeginn rund 25 Prozent gewonnen, der Nasdaq 29 Prozent und der S&P500 fast 20 Prozent. Das ist deutlich mehr als die europäischen Börsen zugelegt haben. Die Jahresgewinne beim Dax und beim EuroStoxx50 summieren sich aktuell auf 13 und auf sieben Prozent.

"Die Stärke des Marktes in diesem Jahr ist schon ermutigend", sagte Neil Massa, Händler bei Manulife Asset Management in Boston. Viele Anleger hätten den Einstieg in den Markt verpasst, da sie auf einen Rücksetzer spekuliert hätten. Somit seien sie irgendwann zum Einstieg gezwungen worden, was den Markt gestützt habe.

Wie auch in Europa waren die Umsätze zwischen Weihnachten und dem Jahresultimo allerdings gering. Der eine oder andere dürfte zwar noch versuchen, sein Portfolio optisch aufzuhübschen. Viel mehr dürfte aber nicht mehr passieren, sagte Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt.

Unterstützt wurde die Stimmung an der Wall Street vom leichten Rückgang des Dollar, wodurch sich die Absatzchancen der US-Firmen auf dem Weltmarkt verbessern.

Die auch im Dow Jones gelisteten Aktien von Apple lagen mit 171,31 Dollar knapp ein halbes Prozent im Plus. Von ihrem Rekord sind sie weniger als vier Prozent entfernt. Mit einem Jahresgewinn von rund 45 Prozent zählen die Titel zudem zu den Favoriten des Jahres. Allerdings standen bei den Anlegern 2017 einige "old economy"-Werte wie Boeing und Caterpillar mit Kursgewinnen von fast 88 und über 65 Prozent noch höher im Kurs als Apple. Mit Abstand schwächster Wert im Dow waren 2017 die Titel von General Electric mit einem Minus von 45 Prozent. Alle drei Werte kamen am Donnerstag kaum vom Fleck.

In Europa machten die Anleger dagegen Kasse. Der Dax fiel unter die 13.000-Punkte-Marke und schloss mit 12.980 Punkten 0,7 Prozent im Minus. Damit verfehlt er die im Herbst überwundene psychologisch und technisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. "Einige haben wohl im letzten Moment Kasse gemacht", sagte ein Händler.