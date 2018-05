Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street öffnet leicht im Plus

Starke Auswirkungen nach Trumps Iran-Entscheidung bleiben in New York aus. Der steigende Ölpreis kommt Ölkonzernen wie Chevron oder Exxon zugute.

Der Tag danach – So verdauen die Märkte Trumps Iran-Entscheidung

New YorkAuch am Mittwoch haben die Anleger an der Wall Street die möglichen Folgen des US-Ausstiegs aus dem Iran-Atomabkommen beiseitegeschoben. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,3 Prozent auf 24.430 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls leicht zu. Unter den Einzelwerten standen angesichts der anziehenden Ölpreise die Titel von Ölkonzernen wie Chevron und Exxon mit Kursgewinnen von je etwa eineinhalb Prozent höher im Kurs. Das stütze zwar Dow & Co, sagte Analyst Craig Erlam vom Brokerhaus OANDA in London. „Aber ich frage mich, ob das längerfristig hilft, da die Entscheidung die geopolitischen Risiken möglicherweise erhöht.“

Der starke Anstieg der Ölpreise schürte auch Inflationsängste und schob die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder auf drei Prozent. Doch stiegen zugleich die US-Erzeugerpreise im April mit plus 0,1 Prozent weniger stark als mit plus 0,2 Prozent erwartet.

Dagegen gaben Walmart rund vier Prozent nach. Der Einzelhandelsriese übernimmt den indischen Onlinehändler Flipkart, um damit dem Rivalen Amazon auf dem Subkontinent die Stirn zu bieten. Allerdings könnte dies die Gewinne zunächst schmälern, warnte Walmart. Amazon notierten wenig verändert.

Die Aktien des Online-Partnervermittlers Match legten über zwei Prozent zu. Die Tinder-Mutter steigerte Umsatz und Gewinn im Quartal stärker als von Analysten erwartet.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.