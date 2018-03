Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street schließt nach anfänglichen Gewinnen uneinheitlich

Zunächst herrschte gute Stimmung an der Wall Street. Dann fielen die Kurse, bevor sie erneut drehten. Der US-Präsident schürte wieder Ängste vor einem Handelskrieg.

Die New Yorker Börse startet am Dienstag mit Zugewinnen in den Handel. (Foto: AP) Wall Street

New York Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Nach anfänglichen Kursgewinnen sackten die Kurse ab, bevor sie dann wieder leicht ins Plus drehten. Börsianer sprachen von einem uneinheitlichen Handelsgeschehen.

„Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Entwicklungen gibt, die diese Kursbewegungen heute auslösen“, sagte Marktstratege Michael O'Rourke vom Brokerhaus JonesTrading. „Im aktuellen Umfeld orientieren sich die Leute in ihren Handelsentscheidungen einfach an den eigenen Positionen.“

Zum Handelsschluss lastete auf dem Aktiengeschäft, dass US-Präsident Donald Trump seine Zolldrohungen bekräftigte und damit die Furcht vor einem Handelskrieg schürte.

Gestützt wurde die Wall Street dagegen von Hoffnungen auf eine Entspannung im Korea-Konflikt. Auslöser war die Ankündigung eines Gipfeltreffens zwischen Nord- und Südkorea Ende April. Es wäre das erste seit 2007.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zuletzt kaum verändert auf 24.884 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,3 Prozent auf 2728 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 7372 Punkte. In Frankfurt schloss der Dax mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 12.113 Punkten.

Anleger gehen wegen US-Strafzölle in Wartehaltung

An der Wall Street standen Target unter Druck. Die Aktien des zweitgrößten US-Einzelhändlers fielen um 4,5 Prozent. Das Weihnachtsgeschäft war überraschend schwach ausgefallen. Außerdem sorgte die Gewinnprognose für Enttäuschung.

Die Qualcomm-Aktie büßte 2,9 Prozent ein. Die geplante Übernahme des Chipherstellers für 117 Milliarden Dollar durch den Rivalen Broadcom aus Singapur wird von der US-Regierung überprüft. Dies schürte am Markt Bedenken, dass das Vorhaben am Ende nicht genehmigt wird.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 840 Millionen Aktien den Besitzer. 2013 Werte legten zu, 888 gaben nach und 146 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,09 Milliarden Aktien 1896 im Plus, 1016 im Minus und 217 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten nach einem volatilen Handelsverlauf leicht zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 1/32 auf 98-29/32. Die Rendite sank auf 2,8753 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 10/32 auf 97-13/32 und rentierte mit 3,1333 Prozent.