Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street zur Eröffnung leicht erholt

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen der weltgrößten Konzerne stehen kurz bevor. Bis dahin wird an der Wall Street durchgeatmet.

Die US-Anleger halten sich derzeit zurück – ein Bilanzreigen steht bevor. (Foto: AFP) Wall Street

New YorkAngesichts des bevorstehenden Bilanzreigens haben sich die Anleger an der Wall Street am Montag zurückgehalten. Viele wollten abwarten, wie einige der größten Konzerne der Welt – darunter Coca-Cola, Boeing und Facebook – ins neue Jahr gestartet sind. Der Dow Jones lag in den Anfangsminuten bei 24.518 Zählern 0,2 Prozent höher. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite notierten ebenfalls leicht im Plus. Damit machten sie einen kleinen Teil der Freitagsverluste wieder wett.

Für steigende Nervosität sorgte laut Händlern auch die an der Drei-Prozent-Marke kratzende Rendite der zehnjährigen US-Anleihen. Einige Anleger fürchten, die US-Notenbank könnte stärker als bislang gedacht an der Zinsschraube drehen.

Grund für den Renditeanstieg sind der steigenden Ölpreise, die in den USA besonders stark die Inflationsrate beeinflussten, sagten Analysten. Die Preise sind seit einigen Wochen im Aufwind, was vor allem mit der Opec-Förderbremse und möglichen US-Sanktionen unter anderem gegen den Iran zu tun hat.

Ein Quartalsverlust sorgte beim Spielzeugkonzern Hasbro für lange Gesichter: Die Auflösung des Spielzeugriesen Toys'R'Us in den USA und nicht verkaufte Lagerbestände in Europa belasteten dem Unternehmen zufolge das Ergebnis. Die Aktien fielen um drei Prozent. Dies macht auch dem Rivalen Mattel zu schaffen, dessen Aktien rund ein Prozent einbüßten.

Die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet notierten kaum verändert. Der Internetkonzern veröffentlicht seine Zwischenbilanz nach Handelsschluss in New York am Montag.

