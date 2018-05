Edelmetall vor Comeback? Zwei Argumente, die Gold-Anlegern Hoffnung machen

Das edle Metall ist weltweit ein wichtiger Bestandteil der staatlichen Währungsreserven. Den mit Abstand größten Goldschatz besitzen dabei die USA. Mehr als 8.100 Tonnen Gold liegen in den Tresoren von Fort Knox und der amerikanischen Notenbanken. Deutschland schafft es mit knapp 3.400 Tonnen auf den zweiten Platz. Das entspricht 70 Prozent der Währungsreserven der Bundesbank. Gut die Hälfte davon lagert in einem unterirdischen Tresor der Bundesbank in Frankfurt – was nicht immer so war. Bis vor wenigen Jahren wurde das deutsche Gold zum größten Teil im Ausland aufbewahrt. Wohl auch deshalb rankten sich jahrelang Verschwörungstheorien um den mit rund 270.000 Barren zweitgrößten Goldschatz der Welt. War das deutsche Gold im Ausland sicher, überhaupt vorhanden? Noch nie, bemängelte sogar der Bundesrechnungshof im Herbst 2012, habe die Bundesbank die deutschen Goldreserven jenseits der Landesgrenzen „körperlich aufgenommen und auf Echtheit und Gewicht“ geprüft. Und eine Initiative forderte gar: „Holt unser Gold heim!“

Die Kritik wurde ernst genommen: Von 2013 an brachte die Bundesbank Hunderte Barren nach Deutschland zurück – wie sich von selbst versteht auf streng geheimen Wegen. Das Gold aus den New Yorker Tresoren der US-Notenbank Fed und der Banque de France in Paris wurde über den Atlantik und den Rhein nach Frankfurt transportiert. Doch warum überhaupt war das Gold, das dem Staat gehört und von der Bundesbank verwaltet wurde, über Jahrzehnte fast komplett im Ausland aufbewahrt worden?

Anfang der 1950er-Jahre baute die Bank deutscher Länder, eine Vorgängerin der heutigen Bundesbank, erste Goldreserven auf. In den Jahren des Wirtschaftswunders wuchs dieser Schatz rasant an. Der florierende Export brachte der noch jungen Bundesrepublik viele Dollar ein, die bei der US-Zentralbank gegen Goldforderungen eingetauscht wurden. In den Jahren des Kalten Krieges war es gewollt, diesen Goldschatz außerhalb der Landesgrenzen zu verwahren – als möglichen Puffer für Währungskrisen. Auch heutzutage wird ein Teil des zweitgrößten Goldschatzes der Welt noch in New York und London aufbewahrt. Über den drittgrößten Goldschatz verfügte im Oktober nach Daten des World Gold Council übrigens Italien mit knapp 2.452 Tonnen, gefolgt von Frankreich mit 2.436 Tonnen. Die chinesische und die russische Notenbank kaufen seit Beginn der 2.000er-Jahre zwar Gold wie nie zuvor. Mit 1.843 beziehungsweise 1.745 Tonnen des wertvollen Edelmetalls halten China und Russland aber vergleichsweise geringe Goldreserven. Und in den Tresoren der indischen Notenbank schlummern nur knapp 560 Tonnen. Jessica Schwarzer