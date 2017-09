 Flucht in sichere Häfen: Goldpreis und Top-Anleihen ziehen an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Goldbarren der Bundesbank Das Edelmetall gilt schon lange als die Krisenwährung schlechthin. (Foto: dpa)

FrankfurtEs ist ein Krieg der Worte. Und den hat Nordkorea am Wochenende mit dem Test einer Wasserstoffbombe weiter eskalieren lassen. US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Jim Mattis haben rote Linien eingezogen.

Trump hatte in Richtung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-Un getwittert: „Die verstehen nur eine Sache!“. Mattis legte nach: „Jede Bedrohung der Vereinigten Staaten oder seiner Territorien inklusive Guam, oder unserer Alliierten, wird mit einer massiven militärischen Reaktion beantwortet.“ Wer geglaubt hatte, der Krieg der Worte der vergangenen Woche könne nicht weiter eskalieren, der sah sich getäuscht.

Die Anleger sind bisher allerdings nicht in Panik verfallen. Sie zogen sich in moderatem Umfang aus Risikoinvestments zurück. Bisher ist auch alles gutgegangen. „Aber man kann diskutieren, ob so eine Reaktion des Marktes gerechtfertigt ist oder nicht“, urteilt Simon Derrick, Chefstratege bei BNY Mellon, im Lichte der jüngsten Entwicklung.

An der Welt-Leitbörse Wall Street liegen die Kurse weiter nahe ihren Rekordhochs. Die Schwäche der europäischen Börsen hat viel mit dem starken Euro zu tun. Doch eine wachsende Nachfrage nach „sicheren Häfen“ gibt es durchaus.