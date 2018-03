Höhere Bonität S&P-Hochstufung hievt Russlands Börse auf Rekordhoch

Die Rating-Agentur Standard and Poor‘s hat Russlands Bonität hochgestuft. Der Leitindex und der Rubel reagieren mit neuen Höchstständen.

Am Montag stieg der Leitindex auf ein Rekordhoch von 2377 Punkten. (Foto: Reuters) Moskauer Börse

FrankfurtDie Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit Russlands von BB+ auf BBB- um eine Note erhöht und damit für Hochstimmung an den Märkten gesorgt. Die Landeswährung gewann in Moskau am Morgen 1,1 Prozent zum Dollar auf 55,8 Rubel – der größte Anstieg seit mehr als einer Woche.

Auch an den Anleihemärkten hatte die Entscheidung Konsequenzen. So legten die in Euro notierten zehnjährigen russischen Anleihen den dritten Tag in Folge zu, ihre Rendite sank um zwei Basispunkte auf 4,3 Prozent. Am Aktienmarkt stieg der Leitindex MOEX Russia um 1,2 Prozent und nahm Kurs auf seinen zweiten Schluss auf Rekordhoch in Folge.

Besonders gefragt waren dabei die Aktien der russischen Bank VTB: Nachdem die Bank eine Gewinnverdopplung auf umgerechnet 1,74 Milliarden Euro gemeldet hatte, stiegen die Aktien des zweitgrößten russischen Geldhauses um 6,3 Prozent an der Moskauer Börse. Dabei wechselten innerhalb der ersten drei Handelsstunden an der Moskauer Börse bereits mehr als doppelt so viele VTB-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Die Anhebung des Ratings kommt zur richtigen Zeit: Schließlich wird in dem Land in nur wenigen Wochen gewählt. Dabei ist die Zustimmung der internationalen Ratingagentur wichtig in einer Zeit, in der Russlands Beziehungen mit Europa und den USA an einem neuen Tiefpunkt angesichts der Syrienkrise angekommen sind.

Mit S&P hebt bereits die zweite internationale Organisation Russlands Bonität oberhalb von Ramschniveau an. Fitch Ratings, das bereits ein Investment-Grade-Rating für Russland vergeben hatte, bestätigte am Freitag seine Note bei „BBB-“ mit einem stabilen Ausblick.

Mit der jüngsten Bonitätsanhebung dürften auch konservativere Investoren wie Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen in der Lage sein, in russische Anleihen zu investieren, sagte Finanzminister Anton Siluanov am Wochenende. Nun hat Russland ähnliche Noten wie Kasachstan, Bulgarien und Indonesien.

„Der Rubel wird durch eine Kombination aus der Aufwertung, einem schwächeren Dollar und höheren Rohölpreisen unterstützt“, sagte Masakatsu Fukaya, Händler für Schwellenländerwährungen bei der Mizuho Bank in Tokio. „Allerdings wurde die Rating-Anhebung bereits in gewissem Umfang eingepreist.“

Während die Renditen seit Beginn des Jahres 2018 im Zuge eines weltweiten Abverkauf fast einen halben Prozentpunkt gestiegen sind, hat sich die Risikoprämie russischer Eurobonds mit Fälligkeit 2023 gegenüber US-Staatsanleihen im vergangenen Jahr fast halbiert, da sich der Ölpreis erholte und Anleger auf der Jagd nach höheren Renditen in Schwellenländermärkten waren. Russland hat eines der niedrigsten Verschuldungsniveaus in den Schwellenländern.

„Die Nachfrage wird anziehen“, erklärte Vladimir Miklashevsky, leitender Ökonom bei Danske Bank. „Nach der Entscheidung vom Freitag werden sicher mehrere Milliarden Dollar hineinfließen, sowohl in die Staatsanleihen als auch in den Rubel.“