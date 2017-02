Indizes auf Rekordkurs : Frühlingserwachen an den Börsen – SDax mit Rekord

Rekordstände in New York, Langzeithochs in Frankfurt – mit den ersten zarten Knospen steigen die Aktien in neue Höhen. Der Dax hat einiges an Nachholbedarf – was laut Experten für eine echte Frühjahrsrally sorgen könnte.