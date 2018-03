 Internationaler Aktienhandel: In Zürich geht die Börsenrally weiter

dpa-afx ZÜRICH. Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut klar fester geschlossen. Damit setzte er den seit sieben Tagen - sieht man von der flachen Entwicklung am Montag ab - andauernden Höhenflug fort. Nach bereits freundlichem Beginn setzte der SMI zu einer stetigen Aufwärtsbewegung im Tagesverlauf an, die am Nachmittag von den freundlich eröffnenden US-Börsen gestützt wurde. Auftrieb erhielt die Stimmung weltweit von den Zinssenkungsfantasien, die von einer Rede des US-Notenbank-Chefs Bernanke neu genährt wurden.

Gesucht waren wiederum einige Finanzwerte, allen voran UBS, wogegen die defensiven Schwergewichte erneut nicht sehr gefragt waren.

Der Swiss Market Index (SMI ) schloss um 93,83 Punkte oder 1,07 Prozent höher bei 8 828,36 Stellen. Im Wochenvergleich ergab sich für den SMI ein kräftiges Plus von 5,5 Prozent. Der Swiss Leader Index (SLI ) gewann am Freitag 1,62 Prozent auf 1 331,04 Punkte und der Swiss Performance Index 1,2 Prozent auf 7 154,69 Punkte.

Mit am besten schnitten wie oft in den letzten Tagen UBS (+3,6 Prozent auf 57,20 Franken) ab, die über die Woche gesehen gar ein Plus von 15 Prozent erreichten. Daneben waren aber auch verschiedene Zykliker gesucht, so Holcim (+3,6 Prozent auf 121,80 Franken), nachdem Goldman Sachs den Titel auf die "Conviction Buy List" gesetzt hat, und ABB (+3,4 Prozent auf 33,18 Franken, Wochenplus von elf Prozent), Syngenta (+2,5 Prozent auf 278,50 Franken) sowie Swatch (+2,3 Prozent auf 317 Franken).

Adecco (+1,9 Prozent auf 63,10 Franken) gaben einen Teil deutlich höherer Gewinne im Verlauf wieder ab, nachdem sich die anfangs stützenden Gerüchte über ein mögliches Übernahmeangebot für die niederländische Vedior verflüchtigt hatten.

Weitere Finanzaktien wie Credit Suisse (+1,3 Prozent auf 68,15 Franken) oder Swiss Life (+2,2 Prozent auf 318 Franken) zogen ebenfalls klar an. Julius Bär (+1,6 Prozent auf 95,70 Franken) profitierten von der Index-Neuzusammensetzung des Msci Equity Switzerland.

Die defensiven Swisscom (+1,4 Prozent auf 429,25 Franken) entwickelten sich dagegen besser als der Markt. HSBC hat das Rating "Overweight" für den Titel bestätigt.

Als einzige beendeten Nestle (-0,7 Prozent auf 543 Franken) den Handel im Minus. Mit am Tabellenende standen zudem Novartis (+0,1 Prozent auf 64,35 Franken) und Baloise (+0,2 Prozent auf 109,30 Franken).

Im SLI fielen Lonza (+4,3 Prozent auf 132,20 Franken), nach einer erfolgreichen Zertifizierung einer Produktionsanlage im kanadischen Shawinigan, Kühne+Nagel (+4,0 Prozent auf 116,40 Franken) und Ciba (+3,7 Prozent auf 51,25 Franken) mit markanten Avancen auf. Petroplus (-1,1 Prozent auf 92,50 Franken) fielen dagegen zurück.

Im breiten Markt verzeichneten Implenia ein Plus von 3,9 Prozent. Das am Morgen bekannt gegebene Joint Venture in Russland wurde in Marktkreisen mit positiven Reaktionen aufgenommen.

Gurit kletterten nach Bekanntgabe von Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Kostenbasis um 9,1 Prozent und Dufry nach Zahlen um 3,8 Prozent.

Die Restrukturierungsbemühungen von Ascom wurden mit einem Plus von 2,9 Prozent honoriert, und der Rücktritt von Verwaltungsrats-Präsident Fritz Ammann bei Valora mit einem Plus von 2,4 Prozent.