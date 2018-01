Japan Passanten vor einem Börsenvideofenster in Tokio (Foto: Reuters)

TokioMit starken Kurssteigerungen hat die Aktienbörse in Tokio das neue Handelsjahr begonnen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte legte am Donnerstag dank guter Konjunkturdaten in den beiden größten Volkswirtschaften USA und China und guter Arbeitsmarktdaten aus Deutschland um satte 741,39 Punkte oder 3,26 Prozent zu und schloss auf dem höchsten Stand seit 26 Jahren von 23.506,33 Punkten.

Der breit gefasste Topix stieg um 46,26 Prozent oder 2,55 Prozent auf 1863,82 Punkte. Von Montag bis zum Mittwoch hatte Tokios Börse wegen der Neujahrsfeiertage geschlossen.

Experten zufolge haben vor allem die Hoffnung auf einen weiter anhaltenden Aufschwung der Weltwirtschaft den Handel in Fernost angeschoben. Gute Arbeitsmarktdaten aus Deutschland sowie positive Zahlen von der US-Industrie und den chinesischen Dienstleistern ermutigten die Anleger, sagten Analysten. Trotz der Furcht vor Gewinnmitnahmen zum Jahreswechsel präsentiere sich der Markt robust.

Risiken für die Aktienmärkte Diese Gefahren lauern 2018 Das Börsenjahr 2017 war für Aktienanleger ein erfolgreiches: Die Wall Street hangelte sich von Rekord zu Rekord und der Dax verbuchte mit einem Plus von 12,5 Prozent den größten Jahresgewinn seit 2013. Dank des weltweiten Wirtschaftsaufschwungs rechnen Experten für 2018 mit weiteren Kursgewinnen. Sie verweisen allerdings auch auf einige Risiken, die den Investoren die Partylaune verderben könnten. Quelle: Reuters

Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Wegen des kräftigen US-Wachstums könnte die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben als gedacht. Analysten rechnen bislang meist damit, dass die Fed den Schlüsselsatz 2018 wie von ihr signalisiert drei Mal anhebt. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik würde die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben, sagt Portfolio-Manager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Dadurch würden Bonds zu einer ernstzunehmenden Anlage-Alternative zu Aktien.

Anstieg der Inflation Als möglichen Auslöser für eine raschere Straffung der Geldpolitik sehen Experten einen kräftigen Anstieg der Inflation. "Dies könnte für die Aktien- und Anleihemärkte zu einem Wendepunkt werden", betonen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch. In Europa könnte die anziehende Teuerung die Diskussion um einen raschen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm befeuern.

Wahlen Die für März erwartete Parlamentswahl in Italien ist für Raphael Chemla, Leiter Finanz- und Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, das größte politische Risiko in Europa. Ein Sieg der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung würde Anleger nervös machen. In den USA werden im Herbst Teile des Kongresses neu gewählt. „Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder in beiden Kammern verlieren, wäre das ein großer Belastungsfaktor für die Märkte”, warnt John Praveen, Chef-Anleger des Vermögensberaters Prudential. Denn damit werde es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Wahlversprechen umzusetzen.

Politische Spannungen Wiederaufflammende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie im Nahen Osten sind nach Ansicht von Keith Leiner, Chef-Analyst des Vermögensverwalters SunTrust, ebenfalls große politische Risikofaktoren für die Aktienmärkte. „Außerdem schwingt das Pendel weltweit in Richtung Populismus und Nationalismus.”

Überzogene Bewertungen Viele Firmen erhoffen sich zwar durch die jüngst beschlossenen US-Steuersenkungen zusätzliche Gewinne im kommenden Jahr. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass der Anstieg ausreicht, um die bereits hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen. Im US-Index S&P 500 liegt das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (KVG) bei 18,5. Das bedeutet, dass der Aktienkurs den Gewinn je Aktie um das 18,5-fache übertrifft. Das ist der höchste Wert seit 2002. Im Dax liegt das KGV mit 16,2 ebenfalls über dem langjährigen Mittel von rund 15. Das Risikobarometer der Citigroup signalisiere eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Aktienkurse 2018, sagt Tobias Levkovich, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Großbank.

Turbulenzen bei Bitcoin & Co. Die große Unbekannte für die Aktienmärkte ist die Entwicklung des Bitcoin. Der Kurs der Cyber-Devise stieg 2017 um rund 1400 Prozent. Diese Aufwärtsdynamik könne aber schnell verpuffen, sagt Bob Doll, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nuveen. Wenn die Preis der ältesten und wichtigsten virtuellen Währung prozentual zweistellig verliere, könnten sich Anleger fragen, ob es ihren Aktien nicht genauso ergehen werde.

Die brummende Konjunktur rund um den Globus hatte bereits am Mittwoch Anleger in die New Yorker Aktienmärkte gelockt, was den Asien-Börsen im frühen Donnerstagshandel Schwung verlieh. Die US-Bauausgaben erreichten im November ein Rekordhoch. Nach der Industrie in China und Europa legten auch die Fabriken in den USA im Dezember einen Zahn zu. An der Wall Street hatten alle drei großen Indizes – Dow Jones, S&P500, Nasdaq-Composite – neue Bestmarken markiert: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte hatte 0,4 Prozent höher auf 24.922 Punkten geschlossen und damit die 25.000er-Marke ins Visier genommen. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2713 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7065 Punkte.

Positiv nahmen asiatische Anleger auch die Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland auf, der größten europäischen Volkswirtschaft. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Erwerbslosen um 183.000 zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitgeteilt hatte. Im Gesamtjahr 2017 waren damit im Schnitt 2,533 Millionen Menschen ohne Job – 158.000 weniger als im Vorjahr. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank um 0,4 Punkte. Dies entspricht der niedrigsten durchschnittlichen Jahresarbeitslosigkeit seit der deutschen Wiedervereinigung.

Angesichts der positiven Zahlen legte vor allem die Tokioter Börse kräftig zu, die an ihrem ersten Handelstag im neuen Jahr offenbar Nachholbedarf hatte. Exportwerte wie der Autobauer Honda waren mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent besonders gefragt.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent höher und robbte sich weiter an sein Allzeithoch vom Jahr 2007 heran. Die chinesische Börse in Shanghai und der Markt in Hongkong lagen je rund 0,4 Prozent höher.

Der Euro bewegte sich am Devisenmarkt in Fernost kaum. Er trat bei 1,2015 Dollar auf der Stelle. Zur japanischen Währung notierte der Dollar mit 112,66 Yen ebenfalls wenig verändert.