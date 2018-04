Märkte aktuell Handelsstreit zwischen USA und China drückt die Aktienmärkte tief ins Minus

Die Pekinger Replik auf die von trump'schen Strafzölle könnte sich zum Handelskrieg hochschaukeln. Die Angst davor treibt die Anleger vom Parkett.

Wall Street im Aufschwung – „Gute Ausgangslage für den Dax“

FrankfurtEuropas Märkte sind zur Wochenmitte abgerutscht, Amerikas dürften folgen. Empfindlich und verschreckt reagieren die Anleger auf die zunehmende Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und China in Sachen Strafzöllen. Inzwischen liefern sich beide Regierungen einen protektionistischen Schlagabtausch, verkünden im Wechsel Gebühren für hunderte Waren. Das drückt Dax und Co. am Mittwoch tief ins Minus: Zuletzt notierte der Deutsche Aktienindex mit 11.880 Punkten 1,3 Prozent, der Euro-Stoxx-50 verlor ein Prozent und kam auf 3314 Punkte.

Und das, obwohl New York stark vorgelegt hatte. Am Dienstag hatten sich die US-Börsen nach schwachem Handel rund um die Ostertage deutlich erholen können: der Dow Jones schloss 1,5 Prozent fester, der breite S&P-500 und die Tech-Titel der Nasdaq gewannen 1,2 und 1,1 Prozent. Der milliardenschwere Musikstreamdienst Spotify feierte einen gelungenen Börseneinstand.

Doch da hatte Peking noch nicht reagiert auf die Trump-Ankündigung, dass man auf 1300 chinesische Produkte Strafzölle erheben werde. So will Washington importierte Waren – darunter auch Hightech aus Fernost – im Wert von bis zu 50 Milliarden Dollar mit zusätzlichen Abgaben belegen. Inzwischen ist die Replik aus China da: Zölle auf 106 US-Waren – darunter Sojabohnen, Autos und Chemie-Produkte – sollen ebenfalls 50 Milliarden Dollar bringen.

„In einer ohnehin labilen Börsenlage ist ein Handelskrieg zwischen den Lokomotiven der Weltwirtschaft das letzte, was die Anleger wollen“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Hatte Donald Trump lange Zeit stillgehalten – zumindest waren seine protektionistischen Töne im Laufe der Amtszeit seltener geworden und blieben, was sie waren: bloße Töne – und mit der Steuersenkung für US-Unternehmen die Börsianer in Freudentaumel versetzt, ist das protektionistische Drohszenario mit der Durchsetzung der Zölle auf Stahl und Aluminium im März Realität geworden.

„Es ist weiter die Frage offen, ob US-Präsident Donald Trump wirklich bereit ist, eine Eskalation des Handelsstreits zu riskieren oder er nur Stärke zeigen will“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Die Tatsache, dass sein Verhalten unberechenbar ist und es im Weißen Haus schnell zu Stimmungsschwankungen kommt, genügt, um für Verunsicherung auf dem Börsenparkett zu sorgen.“

Die handelspolitischen Muskelspiele zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsnationen lenkte den Blick ab von den wichtigen Inflationsdaten für den Euro-Raum. Die Teuerungsrate steht deswegen so sehr im Fokus, weil sie maßgeblich ist für den Kurs der Europäischen Zentralbank. In den vergangenen drei Monaten war das Preisniveau im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat gefallen und hatte sich damit wieder deutlich vom Zielwert der EZB entfernt. Die Währungshüter sehen bei knapp unter zwei Prozent Jahresinflation Preisstabilität gewährleistet. Doch die Marke zu erreichen, damit tut sich die Notenbank schwer.

Um Inflation und Konjunktur nach der Euro-Krise anzutreiben, griff Präsident Mario Draghi und sein Rat tief in den Instrumentenkasten. Die Leitzinsen liegen auf dem Tiefststand von 0,0 Prozent, Banken zahlen einen Strafzins, wenn sie Geld bei der Zentralbank parken und die EZB kauft Anleihen im Billionenvolumen.

Unter den Einzelwerten im Dax zeigten sich Autoaktien wie Daimler, BMW und VW nach der Vorlage von US-Absatzzahlen im Minus. Preisnachlässe und Wirtschaftsaufschwung trieben die US-Kundschaft im März nach einem schwachen Vormonat wieder verstärkt in die Autohäuser. VW und Audi hätten überdurchschnittlich profitiert, so ein Händler. Spitzenreiter im Leitindex waren Papiere von Merck KGaA mit einem Plus von 0,54 Prozent. Im TecDax zeigten sich die Aktien von Nordex mit einem Kursgewinn von 4,56 Prozent in guter Form.

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat zum Investorentag geladen. Vorstandschef Christian Mumenthaler und Finanzvorstand John Dacey wollen sich den Fragen der Großanleger stellen. Dabei wird es in diesem Jahr auch um die Preisentwicklung in der Rückversicherungs-Branche und um die Strategie in den nächsten Erneuerungsrunden gehen.

Neben dem Dauerbrenner-Thema Handelsstreit richteten Anleger ihre Aufmerksamkeit außerdem auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag und geben Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen.

Die Papiere von Siemens Healthineers setzten ihren Höhenflug mit einem Kurs von 35,225 Euro fort. Zuletzt notierten sie 0,54 Prozent besser bei 34,60 Euro. Damit gewannen die Mitte März bei 29,10 Euro erstmals gehandelten Titel der Siemens-Medizinsparte bereits knapp 20 Prozent an Wert. Siemens hatte 15 Prozent seiner Tochter für 28 Euro je Anteil an die Börse gebracht.

