„Vive la France - und europäische Aktien“

Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank ist deutlich skeptischer. „Die Erleichterung Europas und die Freude des Gewinners dürften nur kurz anhalten“, meint er. Der neue Hausherr im Élysée-Palast werde von Beginn an unter Druck stehen, der offensichtlichen Spaltung des Landes entgegenzuwirken. Die Spaltung des Landes zeigt sich daran, dass Le Pen über ein Drittel der Stimmen gewann. Mit 74 Prozent war die Wahlbeteiligung zudem recht niedrig, außerdem waren rund zehn Prozent der abgegeben Stimmen ungültig. „Nutzt Macron seine Chancen nicht, dürfte Le Pen im Jahr 2022 beste Chancen auf den Präsidentschaftssitz haben“, warnt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

Dass die Euphorie der Investoren insgesamt nicht mehr ganz so groß ist, zeigt sich auch beim Euro und an den Anleihemärkten. Die europäische Gemeinschaftswährung verlor im asiatischen und frühen europäischen Handel leicht und rutschte wieder unter die Marke von 1,10 Dollar. Am Freitag hatte der Euro mit 1,1041 Dollar den höchsten Stand seit November 2015 erreicht. Seit der ersten Wahlrunde in Frankreich hatte er gegenüber dem Dollar mehr als 2,5 Prozent zugelegt. Auch an den Anleihemärkten freuten sich die Investoren über den tatsächlichen Sieg Macrons eher im Stillen. Die Renditen bewegten sich kaum noch, die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihe pendelte um die 0,8 Prozent, die der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe liegt bei 0,4 Prozent.

Wirtschaftsvergleich Frankreich - Deutschland Arbeitslosigkeit Das wohl dringendste Problem in Frankreich ist die Arbeitslosigkeit. Sie liegt mit 10,0 Prozent weit über dem deutschen Wert. Dieser ist - berechnet nach international vergleichbaren Standards - mit 3,9 Prozent nicht einmal halb so hoch. Fast jeder vierte junge Franzose hat keinen Job. Die EU-Kommission rechnet damit, dass sich die Arbeitslosigkeit nur langsam abbaut. 2018 dürfte sie immer noch bei 9,6 Prozent liegen. Experten machen das französische Ausbildungssystem dafür mitverantwortlich, da es vor allem auf staatliche Hochschulen und weniger auf duale Strukturen der Berufsausbildung setzt - also dem Lernen in Betrieb und Berufsschule.

Wachstum Legte die französische Wirtschaft zwischen 1997 und 2012 mit durchschnittlich 1,7 Prozent noch stärker zu als die deutsche mit 1,4 Prozent, so wurde sie in den vergangenen Jahren von ihrem Nachbarn abgehängt. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt stieg beispielsweise im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent, das französische dagegen nur um 1,2 Prozent. Für dieses Jahr sieht es ähnlich aus: Frankreich wird ein Plus von 1,4 Prozent zugetraut, Deutschland von 1,6 Prozent. Die hiesige Industrieproduktion liegt heute um etwa zehn Prozent über dem Mitte der 2000er-Jahre erreichten Niveau, die französische um mehr als zehn Prozent darunter.

Arbeitskosten Ein Grund für die Flaute: Arbeit ist in Frankreich teurer. In der Privatwirtschaft kostet eine Arbeitsstunde durchschnittlich 36,30 Euro, während es in Deutschland 33,40 Euro und im EU-Schnitt sogar nur 25,90 Euro sind. Grund dafür sind die hohen Lohnnebenkosten. Auf 100 Euro Lohn entfallen 47 Euro Nebenkosten, in Deutschland nur 31 Euro. In der Industrie, die besonders stark im internationalen Wettbewerb steht, sieht es allerdings anders aus: Hier kostet eine Arbeitsstunde in Frankreich 37,60 Euro, in Deutschland dagegen 38,70 Euro.

Staatsverschuldung Frankreich drückt ein Schuldenberg, der inzwischen mehr als 96 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung ausmacht und den Spielraum des Staates etwa für Konjunkturprogramme einschränkt. Die EU-Verträge sehen eigentlich eine Obergrenze von 60 Prozent vor. In Deutschland liegt die Schuldenstandsquote bei 68 Prozent. Während der deutsche Staat zuletzt drei Jahre in Folge mehr einnahm als er ausgab, liegt das Defizit in Frankreich seit Jahren über der in den EU-Verträgen vorgesehenen Grenze von drei Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftskraft. Die EU-Kommission erwartet sowohl für dieses als auch für kommendes Jahr eine Neuverschuldung um die Drei-Prozent-Marke. Die französischen Staatsausgaben machen rund 57 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, in Deutschland liegt der Anteil mit 44 Prozent wesentlich niedriger.



Dabei hatten sich die Ängste der Investoren vor einer Präsidentin Le Pen zuvor am deutlichsten gezeigt. Die Risikoprämie zehnjähriger französischer Staatsanleihen ¬ der Renditeabstand zur zehnjährigen Bundesanleihe – war im Februar und April auf mehr als 0,75 Prozentpunkte gestiegen und damit den höchsten Stand seit Ende 2012. In den vergangenen beiden Wochen ist er aber mit um die 0,4 Prozentpunkte wieder auf das Niveau vom vergangenen November gefallen. Französische Staatsanleihen dürften sich laut Roemheld von Fidelity nun noch etwas besser entwickeln als Bundesanleihen. Rainer Guntermann, Zinsstratege bei der Commerzbank fürchtet dagegen Gewinnmitnahmen bei französischen Staatsanleihen. In Deutschland könnte die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe kurzfristig auf 0,5 Prozent steigen. Doch auch das ist immer noch wenig.

Dabei sind die niedrigen Renditen an den Anleihemärkten auch mit ein Grund dafür, dass Investoren so stark zu Aktien greifen. Dabei sehen viele Investoren inzwischen wieder größere Chancen in Europa. „Unser Ausblick für den europäischen Aktienmarkt hat sich in den vergangenen Wochen aus mehreren Gründen verbessert“, meint zum Beispiel Toby Nangle, Co-Leiter des Bereichs Asset Allocation bei Columbia Threadneedle: So seien die Bewertungen günstiger geworden, während sich gleichzeitig eine positive Gewinnentwicklung in Europa abzeichne.

Auch die Deutsche Asset Management ist optimistisch. „Die Stärken Europas sind nicht zu übersehen“, sagt Europa-Aktienchefin Britta Weidenfeld. Neben dem stabilen makroökonomischen Umfeld überzeuge vor allem die Gewinndynamik europäischer Firmen. Die Bewertung der Märkte sei dabei, vor allem im Vergleich zu den USA, vernünftig. Viele Anleger würden zwar davon sprechen, dass sie Europa wieder attraktiver finden, aber in der Breite ist dies noch nicht in ihren Positionierungen reflektiert. Weidenfelds Fazit: „Vive la France – und europäische Aktien“.