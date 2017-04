 Nach US-Luftschlag in Syrien: Anleger behalten Nerven – Rohstoffe gefragt

Düsseldorf/FrankfurtDer US-Raketenangriff in Syrien hat zu anfänglicher Verunsicherung geführt – mehrheitlich behalten die Anleger an den Weltbörsen jedoch die Nerven. Die asiatischen Anleger, die als erste von dem Angriff überrascht worden waren, blieben vergleichsweise besonnen.

Nach Bekanntwerden der Attacke in den frühen Morgenstunden gab der japanische Nikkei-Index zwar deutlich nach, erholte sich aber ebenso rasch wieder. Nachdem er zunächst auf ein Vier-Monats-Tief von 18.517 Zählern gefallen war, stieg der Tokioter Leitindex um 0,4 Prozent auf 18.665 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann sogar 0,6 Prozent auf 1.490 Stellen. Die Börse Schanghai arbeitete sich bis kurz vor Börsenschluss auf ein Viereinhalb-Monats-Hoch von 3.293 Punkten vor.

Unter Druck geriet der russische Rubel: Dollar und Euro stiegen um jeweils mehr als ein Prozent auf 57,08 und 60,80 Rubel. Russland ist enger Bündnispartner Syriens und stützt das Assad-Regime im Bürgerkrieg. Andere Währungen zeigten sich robust: Der Euro gab gegenüber dem Dollar nur minimal nach und sank um 0,1 Prozent auf 1,0632 Dollar. Etwas stärker sank der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen und notierte 0,2 Prozent tiefer bei 110,63 Yen.

Stark gefragt waren die als vermeintlich sichere Häfen geltenden Rohstoffwerte: So stieg der Goldpreis bis zum späten Vormittag um 1,05 Prozent auf 1.264 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und notierte zeitweise so teuer wie zuletzt vor fünf Monaten. Der Silberpreis stieg um knapp 0,9 Prozent. Gold gilt bei Anlegern, die sich gegen mögliche Börsenturbulenzen wappnen wollen, als vergleichsweise sichere Anlage, allerdings schwankt der Goldpreis deutlich.

Auch Öl verteuerte sich: Die Sorte Brent aus der Nordsee kostete bis zu 2,2 Prozent mehr. Am späten Vormittag notierte sie 1,26 Prozent im Plus bei 55,58 Dollar je Barrel (159 Liter). Leichtöl stieg um 1,37 Prozent auf 52,38 Dollar. Syrien sei zwar kein wichtiges Öl-Förderland, aber durch den US-Angriff steige das Risiko einer Eskalation in der gesamten Region, erklärte der Rohstoffexperte Ric Spooner vom Handelshaus CMC Markets die steigenden Ölpreise.

