 New Yorker Börse: Wall Street startet mit Kursgewinnen in die Woche

Händler an der Wall Street Positiver Wochenauftakt an der New Yorker Börse. (Foto: Reuters)

New YorkSteigende Ölpreise haben der Wall Street zu einem positiven Wochenauftakt verholfen. „Die Entwicklung der Ölpreise wird eine wichtige Rolle spielen, wohin sich die Zinsen bewegen werden“, sagte Analyst Hussein Sayed vom Finanzhaus FXTM. Der Präsident der regionalen Notenbank von San Francisco, John Williams, hält höhere Zinsen für notwendig, um die Gefahr einer Überhitzung der weltgrößten Volkswirtschaft einzudämmen.

Der Dow Jones Industrial legte am Montag in der ersten halben Stunde nach der Eröffnung um 0,4 Prozent auf 21.489,6 Punkte zu. Am Freitag war der US-Leitindex auf Tages- wie auf Wochensicht wenig bewegt aus dem Handel gegangen, nachdem er am vergangenen Dienstag ein Rekordhoch bei 21.535 Zählern erreicht hatte und anschließend wieder zurückgefallen war.

Der marktbreite S&P-500-Index gewann am Montag ebenfalls 0,4 Prozent auf 2449 Punkte und lag damit nur knapp unter seiner vor einer Woche erreichten Bestmarke bei 2453 Zählern. Auch für die Technologiewerte an der Nasdaq-Börse setzte sich in der neuen Woche die Erholung fort. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,59 Prozent auf 5837,2 Punkte hoch.

Stärkere Kursgewinne verhinderten enttäuschende Konjunkturdaten: Die Aufträge für langlebige Güter mit mindestens dreijähriger Haltbarkeit – vom Toaster bis zum Flugzeug – fielen um 1,1 Prozent zum Vormonat und damit zum zweiten Mal in Folge.