China Mann vor einer Börsenanzeige in Shanghai (Foto: AFP)

SydneyErmutigende chinesische Konjunkturdaten bescheren den asiatischen Aktienmärkten einen starken Jahresauftakt. Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans stieg am Dienstag um bis zu ein Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 574,97 Punkten.

Der Hongkonger Hang Seng notierte mit 30.479,83 Zählern ebenfalls auf dem Niveau von November 2007. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus, wie auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertages geschlossen.

Das Stimmungsbarometer der chinesischen Einkaufsmanager kletterte auf 51,5 Punkte. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Diese Zahlen untermauerten die Einschätzung, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum stabilisiert und unerwartet positiv entwickelt habe, sagte Zhengsheng Zhong, Chef-Analyst des Research-Hauses CEBM.

Die Börsen in Fernost haben das neue Jahr damit im Plus begonnen. Allerdings war der Handel am Dienstag zunächst dünn, unter anderem weil die Tokioter Börse wegen eines Feiertags geschlossen blieb. Positiv wurde am Markt die erklärte Bereitschaft der nordkoreanischen Führung aufgenommen, einen Dialog mit dem Süden zu beginnen.

Ein Euro wurde mit 1,2013 Dollar bewertet nach 1,2008 Dollar zuletzt in den USA. Der Dollar wurde mit 112,71 Yen gehandelt nach 112,64 Yen in den USA.