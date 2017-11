 Nikkei & Co.: Nikkei tendiert fester

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tokio Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP)

TokioAm Aktienmarkt in Japan herrscht am Dienstag Unentschlossenheit. Der Nikkei-Index legte im Vormittagshandel am Dienstag schließlich um 0,3 Prozentpunkte auf 22.447,88 zu. Der breiter gefasste Topix trat auf der Stelle bei 1.783,63 Punkten.