Nikkei & Co. : Schwacher Wochenstart an der Börse Tokio

Datum: 13.11.2017 05:07 Uhr

Update: 13.11.2017, 05:23 Uhr

Die Aktienmärkte in Asien sind mit gemischten Werten in den Montag gestartet. In der Vorwoche hatte die New Yorker Wall Street bereits einen gedämpften Ton vorgegeben.