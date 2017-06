FrankfurtDie Aktien der Restaurantkette Vapiano haben bei ihrem Börsendebüt zunächst leicht zugelegt. Der erste Kurs wurde am Dienstag an der Frankfurter Börse mit 23,95 Euro festgestellt, das sind 95 Cent über dem Ausgabepreis. 32 Prozent an Vapiano sind künftig im Streubesitz. Zwischenzeitlich rutschten die Vapiano-Anteile allerdings ins Minus und notierten am Dienstagvormittag bei einem Kurs von 22,74 Euro.

Zum Ausgabepreis sei die Emission mehr als viermal überzeichnet gewesen, hieß es in Finanzkreisen. „Wir hätten die Aktien auch zu 24 Euro platzieren können“, sagte ein Beteiligter. Vapiano hatte die Anteilsscheine zu 23 Euro pro Stück ausgegeben – und damit eher am unteren Ende der zuvor festgesetzten Spanne von 21 bis 27 Euro. Der Börsengang spülte am Montagabend 184 Millionen Euro in die Kasse. Vapiano selbst fließen davon 85 Millionen Euro zu.

Mit dem Geld will die Pizza- und Pasta-Selbstbedienungs-Kette weitere Filialen eröffnen und bisherige Joint-Venture-Partner übernehmen. Vapiano-Chef Jochen Halfmann will die Kette bis Ende 2020 auf 330 Filialen ausbauen, vor allem in Deutschland und Frankreich.

Der Rest des Emissionserlöses geht an Firmengründer Gregor Gerlach, der bisher 30 Prozent hält, und die Wella-Erben Hans-Joachim und Gisa Sander (25 Prozent). Die Vermögensverwaltung der ehemaligen Tchibo-Eigentümer Günter und Daniela Herz (44 Prozent) verkaufte dagegen nicht. 32 Prozent der Aktien sind künftig im Streubesitz. Gerlach hatte Vapiano vor 15 Jahren in Hamburg gestartet. Mittlerweile betreibt die Pizza- und Pastakette 185 Restaurants in 31 Ländern rund um den Globus.

Das Unternehmen wird zum Ausgabepreis mit 553 Millionen Euro bewertet. Begleitet wird der Börsengang von den Investmentbanken Barclays, Berenberg und Jefferies.

Ein knappes Drittel der Anteile liegt nach dem Börsengang bei neuen Besitzern, wenn die sogenannte Mehrzuteilungsoption im Markt verbleibt. Zum Emissionspreis ist Vapiano insgesamt 553 Millionen Euro wert. Die Aktie wird im regulierten Markt, dem Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt. Damit hat sie die Möglichkeit, in einen Index der Dax-Familie aufzusteigen.