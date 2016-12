FrankfurtLeise haben sich die Anleger aus diesem so turbulenten Börsenjahr 2016 verabschiedet. Wie so oft in den in den vergangenen zwei Wochen kam der Handel nicht in die Gänge. Fast scheint es so, als ob sich die Anleger nach den Feiertagen bereits in den Urlaub verabschiedet haben. Es herrschte Flaute auf dem Parkett, Umsätze und Kursbewegungen verharrten auf mickrigem Niveau. Der Dax ging letztlich mit 11.481 Punkten doch noch 0,3 Prozent fester aus dem Handel. Heute durften die Händler schon um 14 Uhr Schluss machen. Und so verabschiedete sich der Dax genau zum Ende des Jahres mit einem Jahreshoch.

Man könnte sagen, der Dax hätte sich diese Ruhephase verdient. Erst mit dem letzten Monat des Jahres drehte der deutsche Leitindex auf Jahressicht ins Plus. Nach einer Dezemberperformance von 7,9 Prozent kommt der Dax damit auf ein endgültiges Jahresplus von 6,9 Prozent. Bis dahin hatte der Dax zwar politische Zäsuren wie Brexit-Entscheid und Trump-Wahlsieg überraschend gut weggesteckt, war aber nach einem Absturz in der ersten Jahreshälfte – erst hatten chinesische Konjunkturdaten einen globalen Konjunkturpessimismus losgetreten, dann verunsicherte ein abgestürzter Ölpreis die globalen Märkte – für Monate nicht vom Fleck gekommen.

2016 galt als verlorenes Börsenjahr. Doch am Ende waren es die Währungshüter, die einmal mehr für eine Fortsetzung der Aktienrally sorgten. In Europa verkündete EZB-Chef Mario Draghi zum Monatsanfang eine Verlängerung des billionenschweren Anleihekaufprogramms. Bis mindestens Dezember 2017 kauft die Zentralbank Staats- und Unternehmensanleihen, um die Kreditvergabe im Euro-Raum anzukurbeln. Durch die lockere Geldpolitik soll die Realwirtschaft unterstützt werden, erklärte Ziele sind es Konjunktur und Inflation anzuheizen.

Doch landet die Geldschwemme vor allem auf dem Aktienmarkt, wo sie die Kurse in die Höhe treibt. Laut den Auswertungen der EZB tragen die aggressiven Maßnahmen bereits Früchte, die Daten zeigen die gewünschten Tendenzen. Ein Ausstieg aus dem expansiven Kurs, wie er von Anlegern zeitweise befürchtet wurde, ist noch lange nicht in Sicht. Das gab EZB-Chef Mario Draghi deutlich zu verstehen. Und so nahmen die Börsianer das billige Notenbankgeld der Währungshüter dankend an.

Und auch die Signale der Fed, der weltmächtigsten Notenbank, hellten die Stimmung auf dem Parkett auf. Zwar versiegt mit der ersten Dollar-Leitzinserhöhung seit einem Jahr und der zweiten seit der Finanzkrise überhaupt die wichtigste Quelle für die Aktien-Hausse. Doch zeigen sich Anleger überraschend optimistisch, dass die US-Konjunktur auch ohne das billige Notenbank auskommt und Unternehmensgewinne allein die Kurse treiben können. Ohnehin hatten Konjunkturdaten schon länger für eine Straffung der Geldpolitik in den Staaten gesprochen, doch der Wankelmut an den Finanzmärkten und seine Strahlkraft auf die Realwirtschaft hatten ein schnelles Handeln der so vorsichtigen Notenbanker verhindert.

So entschied sich die Fed erst im Dezember zu dem Schritt. Der Wall Street tat es kein Abbruch, sie feierte immer noch den Wahlsieg Donald Trumps und hofft auf dessen wirtschaftsfreundliche Agenda. Die US-Börsen erlebten eine wahre Trump-Rally, die erst zum Jahresausklang endete. Die 20.000-Punkte-Marke wird der Dow-Jones-Index am letzten Handelstag des Jahres wohl nicht mehr knacken. Damit vertagt der Weltleitindex das Ergebnis seines wochenlangen Flirts mit der runden Marke ins neues Jahr, am Ende fehlte die Kraft für den erstmaligen Sprung über den Meilenstein.