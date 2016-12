Zwischen Hoch und Tief liegen über 2700 Punkte

Die zweite Frankfurter Reihe hat einen ähnlich schwunglosen letzten Handelstag hinter sich. Der MDax schloss 0,2 Prozent fester bei 22.188 Punkten. Die Nebenwerte hatten die 22.000-Zähler-Marke im Dezember das erste Mal gerissen. Der TecDax ging mit mit 1811 Stellen 0,1 Prozent leichter aus dem Handel. Der Leitindex der Euro-Zone, der Euro-Stoxx-50, schloss mit 3283 Punkten 0,4 Prozent fester. Für die Auswahl der Top-Aktien der Währungsunion ging das Jahr wenig erfreulich zu Ende. Am Ende rückten die Titel mit dem letzten Handelstag immerhin ins minimale Jahresplus von 0,4 Prozent. Sie erlebten eine ähnliche klassische Jahresendrally wie der Dax, waren aber vorher deutlich stärker in Mitleidenschaft geraten.

Zu Ende geht ein Jahr mit einer großen Schwankungsbreite. Zwischen dem Jahreshoch beim Dax von 11.481 Punkten und dem Jahrestief von 8699 Punkten liegen ganze 2782 Zähler. Auf den Tiefstwert abgestürzt war der Frankfurter Platzhirsch nicht etwa nach dem Brexit-Entscheid, sondern schon im Februar. Miserable chinesische Konjunkturdaten hatten Panikverkäufe ausgelöst. Das Reich der Mitte ist inzwischen aus dem Fokus der Anleger verschwunden, zuletzt deuteten Zahlen ein Stabilisierung der Konjunktur an, wenngleich auch nicht mehr auf dem früheren Traumniveau. Der Blick gen Osten war es, der den Dax zum Jahresanfang so hart abstürzen lassen hat wie noch nie zuvor in seiner Geschichte.

Unter den Einzelwerten im Dax waren Absoluter waren erneut Adidas absolute Spitzenreiter mit einem Plus von 66 Prozent. Auch am Freitag waren sie mit Plus 1,5 Prozent Top-Gewinner. Große Sportspektakel wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele ließen bei den Herzogenaurachern die Kassen klingen. Bereits 2015 führte der Konzern, der seit Herbst von Ex-Henkel -Chef Kasper Rorsted geführt wird, die Gewinnerliste im Dax an. 2014 hatte er noch die rote Laterne getragen.

Schlusslichter in diesem Jahr waren Deutsche Bank und Commerzbank, die jeweils knapp ein Viertel ihres Börsenwerts einbüßten. Den letzten Handelstag beendeten sie je 0,8 Prozent im Plus. Die gesamte europäische Bankenbranche litt vor allem in den vergangenen Monaten unter der Unsicherheit über die Zukunft des italienischen Bankensystems. So muss die älteste Bank der Welt, Monte dei Paschi di Siena, mit mehreren Milliarden vom italienischen Staat gestützt werden. Und auch andere Institute Italiens kämpfen mit einem horrenden Berg ausfallgefährdeter Kredite. Der europäische Bankenindex verlor 2016 gut sieben Prozent.