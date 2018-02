Topix, Nikkei & Co Anleger in Tokio wieder vorsichtig - Nikkei-Index im Minus

Die Sorgen vor steigenden Zinsen halten die Anleger auf dem Tokioter Parkett zurück. Zu den Verlierern gehören Exportwerte wie Autobauer Honda.

Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AP) Börsen in Asien

TokioNach drei Tagen mit Kursgewinnen geht es an den japanischen Börsen wieder bergab. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel am Mittwoch im Vormittagshandel um 0,36 Prozent auf 22.309 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1744 Zähler nach.

Marktteilnehmer verwiesen auf die schwachen Vorgaben aus den USA, wo die Indizes wegen der Sorge vor schneller steigenden Zinsen im Minus schlossen. Zu den Verlierern in Tokio gehörten unter anderem Exportwerte. So büßten die Aktien des Autoherstellers Honda 1,4 Prozent an Wert ein.

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro leicht im Minus bei 1,2222 Dollar. Der Dollar gab zum Yen auf 106,94 Yen nach.