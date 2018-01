Topix, Nikkei und Co. : Asiens Börsen steigen auf Rekordstände

Datum: 15.01.2018 05:46 Uhr

Kursrekorde an der Wall Street haben zum Wochenauftakt die Börsen in Asien beflügelt. In Japan gehörten die Aktien von Softbank mit einem Plus von bis zu sechs Prozent zu den größten Gewinnern.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Geschäftsleute in Tokio Grund für das Plus an den asiatischen Märkten sind unter anderem Vorgaben der Wall Street. (Foto: AP) TokioIn Tokio gewann der Standardwerte-Index Nikkei 0,3 Prozent auf 23.731 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix stieg 0,5 Prozent auf 1884 Zähler. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans legte 0,6 Prozent zu. In den USA hatten Quartalsbilanzen von Finanzkonzernen und starke Einzelhandelsdaten für weitere Rekorde an den Aktienmärkten gesorgt. Für Montag sind von dort allerdings kaum Impulse zu erwarten, da die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen sind. In Japan gehörten die Aktien von Softbank mit einem Plus von in der Spitze sechs Prozent zu den größten Gewinnern. Einem Zeitungsbericht zufolge will der Konzern die Mobilfunktochter an die Börse bringen. Auf dem Devisenmarkt stieg der Euro auf 1,22 Dollar. Der Auftrieb wurde durch Spekulationen auf einen nahenden geldpolitischen Schwenk der Europäischen Zentralbank ausgelöst und hielt am Montag an. Zusätzlich half, dass Union und SPD sich darauf verständigten, Koalitionsverhandlungen aufnehmen zu wollen. Der Dollar blieb unter Druck. Der Greenback kostete im Vergleich zur japanischen Währung 110,75 Yen. Der Schweizer Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9669 und zum Euro mit 1,1795 bewertet.