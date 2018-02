Topix, Nikkei und Co. Einstieg bei Daimler beschert Geely kräftigen Kursanstieg

Die Woche am japanischen Aktienmarkt beginnt mit einem kräftigen Plus. Bei den Einzelwerten profitiert die Geely-Aktie vom Daimler-Deal.

Passanten vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP) Tokio

TokioMit kräftigen Kursaufschlägen von bis zu 8,8 Prozent für die Geely-Aktie haben Anleger an der Hongkonger Börse am Montag auf den Einstieg des chinesischen Autobauers beim Stuttgarter Autobauer Daimler reagiert. Die Geely-Aktie wurde zeitweise mit 26 Hongkong-Dollar gehandelt. Daimler hatte am Freitag den Einstieg von Geely-Chairman Li Shufu mit fast zehn Prozent bekanntgegeben. Li will sich am Montag in Stuttgart mit Spitzenvertretern von Daimler treffen.

Auch der japanische Aktienmarkt ist mit kräftigen Gewinnen in die neue Woche gestartet. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Vormittagshandel um 1,2 Prozent auf ein Dreiwochen-Hoch bei 22.142 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,8 Prozent auf 1774 Zähler zu.

Zu den Gewinnern zählten exportorientierte Werte wie Toyota Motor und Brigdestone. Händler fühlten die gute Marktstimmung auf Anzeichen für eine Abschwächung des Yen-Höhenflugs zum Dollar zurück.

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro kaum verändert bei 1,2298 Dollar nachdem er in der vergangenen Woche einen Prozent nachgegeben hatte. Der Dollar gab zum Yen 0,1 Prozent auf 106,75 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9342 je Dollar, zum Euro wurde er bei 1,1497 gehandelt.