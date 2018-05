Topix, Nikkei & Co Gewinnmitnahmen ziehen japanische Börse ins Minus

Die Anleger in Japan halten sich am Dienstag zurück. Vor allem Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor standen unter Druck.

Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AP) Börse Tokio

TokioNach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn haben Anleger in Asien am Dienstag das Tempo wieder rausgenommen. Der Leitindex in Tokio schloss 0,2 Prozent schwächer bei 22.960 Zählern. Die Börsen in China gaben knapp ein Prozent nach.

Weil die Aktienmärkte in Südkorea und Hongkong geschlossen blieben, waren die Handelsvolumina allerdings geringer. Zwar blieben die Aussichten für die Weltkonjunktur robust und die Unternehmen hätten im ersten Quartal überwiegend solide Ergebnisse geliefert, sagte Chefanalyst James McGle vom australischen Brokerhaus Argonaut. Viele Investoren fürchteten aber, dass der Zenit an den Börsen bereits erreicht sei.

Am Montag hatte die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China den Aktienmärkten in Asien noch deutlich Auftrieb gegeben. Die USA und China wendeten am Wochenende einen Handelskrieg vorerst ab. Gegenseitige Zolldrohungen sind damit vom Tisch. US-Handelsminister Wilbur Ross soll in den kommenden Tagen in die Volksrepublik reisen, um die Grundsatzvereinbarung der Regierungen in verbindliche Abkommen mit betroffenen Unternehmen umzumünzen.

Der Euro gab gegenüber dem Dollar leicht nach, notierte aber weiter nahe eines Vier-Monats-Hochs zum Yen und eines Sechs-Monats-Hochs zum Euro. Ein Euro wurde mit 1,1784 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 110,95 Yen gehandelt.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.