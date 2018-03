Topix, Nikkei und Co. Hoffnung auf mildere US-Schutzzölle hilft Tokioter Börse

Anleger in Fernost setzen darauf, dass US-Präsident Donald Trump seine Pläne für Schutzzölle überdenkt. Asiens Börsen liegen im Plus.

Asiens Anleger beobachten die US-Zollpolitik genau. (Foto: dpa) Aktienkursanzeige in Tokio

TokioHoffnung auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump im Streit über seine Schutzzoll-Pläne haben der Tokioter Börse am Donnerstag Auftrieb verliehen. Die Anleger ermutigte, dass Kanada und Mexiko US-Regierungskreisen zufolge zunächst befristete Ausnahmen erhalten sollen.

Zudem sagte Trump-Sprecherin Sarah Sanders, dass möglicherweise auch andere Staaten von den geplanten Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe ausgenommen werden könnten.

Der japanische Leitindex Nikkei stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,5 Prozent auf 21.364 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1.708 Zähler zu. Zu den Gewinnern gehörte der zuletzt gebeutelte Stahlkonzern Nippon Steel & Sumitomo Metal mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent.

Auch an anderen Aktienmärkten in Asien ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,9 Prozent höher. Die südkoreanische Börse in Seoul gewann 0,7, die chinesische Börse in Schanghai 0,3 Prozent.

Der Devisenmarkt in Fernost bewegte sich kaum. Der Euro trat bei 1,2407 Dollar auf der Stelle. Zur japanischen Währung notierte der Dollar 106,03 Yen wenig verändert.