Topix, Nikkei und Co. Nasdaq zieht Aktienbörse in Tokio mit nach oben

Vor allem Technologie-Papiere wie Tokyo Electron und Advantest standen auf den Kauflisten der Investoren.

Passanten vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP) Tokio

TokioDie Aktienbörsen in Tokio haben am Freitag zugelegt. Vor allem Technologie-Papiere wie Tokyo Electron und Advantest standen auf den Kauflisten. Händler zufolge profitierte der Bereich davon, dass die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag erstmals wieder zugelegt hatte.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio beendete den Vormittagshandel 1,0 Prozent fester mit 21.364 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,5 Prozent auf 1711 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 Prozent. Der Index der US-Technologiebörse Nasdaq hatte am Donnerstag 1,64 Prozent zugelegt.

Ein Euro wurde in Fernost mit 1,2313 Dollar und damit etwas höher als im späten New Yorker Handel bewertet.