Japan Passanten vor einem Börsenvideofenster in Tokio (Foto: Reuters)

TokioIm Windschatten der Kursrekorde an der Wall Street schwingen sich auch die asiatischen Börsen zu neuen Höhen auf. Der Tokioter Nikkei-Index stieg am Freitag zeitweise auf ein 26-Jahres-Hoch von 23.730,47 Punkten und schloss 0,9 Prozent im Plus bei 23.714,53 Zählern. Dem MSCI-Index für Asien exklusive Japan fehlten mit 585 Zählern nur noch etwa sechs Punkte bis zu einem Rekordhoch.

Bei den Einzelwerten im Blickpunkt stand Toshiba mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent. Der Industriekonzern verkauft seine kriselnde US-Atomkraftwerkstochter Westinghouse für 4,6 Milliarden Dollar an einen Finanzinvestor aus Kanada.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,5 Prozent zu und näherte sich damit immer mehr seinem Rekordhoch von 2007 an. Auch die chinesische Börse in Shanghai und der Markt in Hongkong lagen im Plus. Die südkoreanische Börse in Seoul gewann rund ein Prozent. Mut machte hier den Anlegern auch, dass Süd- und Nordkorea ihre vorsichtige Annäherung fortsetzen und sich auf ein Treffen von Vertretern der beiden verfeindeten Staaten in der kommenden Woche einigten. Es wäre das erste Treffen seit rund zwei Jahren.

Der Euro trat am Devisenmarkt in Fernost bei 1,2070 Dollar auf der Stelle. Zur japanischen Währung notierte der Dollar ebenfalls wenig verändert bei 112,86 Yen.