Topix, Nikkei und Co.: Vorgaben aus Europa belasten japanischen Aktienmarkt

Nach drei Tagen mit Gewinnen drehen die Kurse an Japans Aktienmarkt. Am Dienstag fallen Nikkei-Index sowie der breiter gefasste Topix.

Vor einer Anzeigetafel der Börse in Tokio. (Foto: AP) Tokio

TokioDer japanische Aktienmarkt ist am Dienstag unter Druck geraten. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in den ersten Stunden um 1,3 Prozent auf 21.860 Punkte, nachdem er zuvor drei Handelstage in Folge gestiegen war. Der breiter gefasste Topix gab 1,13 Prozent ab und fiel auf 1.754,55 Punkte.

Händler machten dafür sinkende Kurse in Europa verantwortlich. Die US-Börsen waren zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages geschlossen geblieben. Auch anderswo standen Aktien nicht mehr so hoch im Kurs. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans verlor 0,54 Prozent.

An den Devisenmärkten blieb der Euro mit 1,2402 Dollar nahezu unverändert. Zum Yen verharrte die US-Währung Dollar bei 106,64 Yen. Der Schweizer Franken gewann 0,14 Prozent auf 0,9301 je Dollar, während er zum Euro stabil bei 1,1528 gehandelt wurde.