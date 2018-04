US-Börse Tesla und Amazon geraten an der Wall Street unter Druck

An der Wall Street geraten Tech-Aktien erneut unter Druck. Die Papiere von Tesla, Amazon und Facebook fallen.

Das Tesla-Papier litt zuletzt auch unter einer Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's. (Foto: AFP) Einbruch an der Börse

BangaloreTechnologie- und Börsenschwergewichte wie Amazon und Tesla haben die Wall Street nach der Osterpause in den roten Bereich gedrückt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte tendierte am Montagmittag in New York 2,2 Prozent im Minus bei 23.583 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 2,4 Prozent auf 2578 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 2,6 Prozent auf 6880 Punkte. Die Börse in Frankfurt blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Die Aktien des weltgrößten Onlinehändlers Amazon verloren 4,7 Prozent, nachdem Trump dem Unternehmen erneut vorwarf, mit zu niedrigen Versandgebühren der US-Post zu schaden. „Das wird sich ändern“, drohte er auf Twitter.

Tesla-Aktien brachen um mehr als fünf Prozent ein. Wall-Street-Analysten rechnen damit, dass der Konzern des Milliardärs Elon Musk in dieser Woche Produktionszahlen für die Limousine Model 3 bekanntgeben wird, die hinter den selbst gesteckten Zielen zurückbleiben. Das Tesla-Papier litt zuletzt auch unter einer Herabstufung durch die Ratingagentur Moody's sowie einem tödlichen Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug.

Facebook-Papiere lagen 2,7 Prozent im Minus. Dem Konzern setzt weiter der Datenskandal zu. Die britische Firma Cambridge Analytica soll Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern auf mutmaßlich unlautere Art eingesetzt haben, um 2016 den Wahlkampf Trumps zu unterstützen. Ähnliche Vorwürfe gibt es auch im Zusammenhang mit dem Brexit-Votum in Großbritannien.

4,8 Prozent nach oben ging es mit den Anteilscheinen des Krankenversicherers Humana. Der Einzelhandelsgigant Walmart denkt Insidern zufolge über engere Geschäftsbeziehungen oder gar den Kauf des Unternehmens nach. Walmart-Aktien gaben 3,8 Prozent nach.

Zudem hat eine neue Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China zu Kursverlusten geführt.

Börsianer sehen verstärkt die Gefahr eines weltweiten Handelskrieges, nachdem China als Reaktion auf US-Stahl- und Aluminiumzölle seinerseits Zölle auf amerikanische Produkte verhängte. „Das wird die Angst vor Handelskriegen und Protektionismus schüren. Dem Markt gefällt das nicht wirklich“, sagte Andre Bakhos von New Vines Capital in New Jersey.

Nach Angaben des chinesischen Finanzministeriums betreffen die seit dieser Woche geltenden Abgaben etwa gefrorenes Schweinefleisch sowie bestimmte Früchte und Nüsse sowie Wein.

In einem Beitrag in der staatlichen chinesischen Zeitung „Global Times“ hieß es, die USA sollten nicht dem Trugschluss erliegen, dass China nicht zurückschlage oder nur symbolische Gegenmaßnahmen ergreife.

US-Präsident Donald Trump hat bereits weitere Zölle über mehr als 50 Milliarden Dollar gegen China angekündigt, darunter Hochtechnologie-Produkte.