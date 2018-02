US-Börsen Die Nervosität an der Wall Street bleibt

Zur Wochenmitte legt sich die Anspannung der Anleger an der Wall Street nur leicht. Entwarnung wollen die Analysten noch nicht geben.

Die Anleger kommen noch nicht zur Ruhe

New YorkNach den Turbulenzen zum Wochenbeginn ist der Handel an den US-Börsen auch am Mittwoch von Schwankungen geprägt gewesen. Die Kurse gaben nach. Der große Ausverkauf sei zwar vorbei, sagte ein Börsianer.

Zwar gebe es noch Angst vor einem Nachbeben. Ein Durchbruch im US-Haushaltsstreit konnte aber die Märkte stützen. Zudem blickten die Investoren weiter vor allem auf die Fed-Politik, nachdem die Furcht vor stärker steigenden Zinsen am Montag Kursstürze ausgelöst hatte. In der US-Notenbank mehrten sich unterdessen Stimmen, die keinen Anlass für eine aggressivere Gangart sehen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte pendelte im Verlauf zwischen einem Hoch von 25.293 und einem Tief von 24.785 Punkten. Er schloss mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 24.890 Zählern. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,5 Prozent auf 2681 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte 0,9 Prozent auf 7052 Punkte ein.

Die anfängliche Entspannung an der Wall Street hatte Europas Börsen mit angeschoben: Der Dax stieg um 1,6 Prozent auf 12.590 Punkte, womit er einen großen Teil der Verluste vom Dienstag wettmachte. Der EuroStoxx50 legte 1,8 Prozent auf 3454 Zähler zu.

Im Endeffekt stehe die US-Wirtschaft sehr robust da, und die Unternehmensgewinne dürften zulegen, sagte Marktstratege Peter Kenny von der Beratungsgesellschaft Global Markets Advisory Group. Der große Schwachpunkt bleibe aber die Zinsentwicklung, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC-Markets. Es sei nicht sicher, dass der Markt schon den Boden gefunden habe. "Bei weiter steigenden Zinsen könnte es schnell wieder zu einem neuen Kursrutsch kommen."

Im Rampenlicht des Aktienhandels standen am Mittwoch die Papiere von Snap mit einem Plus von über 47 Prozent. Der Anbieter der Kommunikations-App Snapchat hatte mehr Neukunden gewonnen als erwartet.

Insgesamt wechselten an der New York Stock Exchange rund 1,1 Milliarden Aktien den Besitzer. 1539 Werte legten zu, 1407 gaben nach und 139 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,3 Milliarden Aktien 1555 Titel im Plus, 1411 im Minus und 186 unverändert.

An den US-Kreditmärkten verloren die zehnjährigen Staatsanleihen 18/32 auf 95-02/32. Sie rentierten mit 2,8321 Prozent. Die 30-jährigen Bonds büßten 1-06/32 auf 93-04/32 ein und hatten eine Rendite von 3,1072 Prozent.