US-Börsen Dow, Nasdaq und S&P rutschen tief ins Minus

Die Aktien von Tesla, Facebook und Twitter verlieren deutlich. General Electric profitiert hingegen von Gerüchten um Warren Buffett.

Ein Ausverkauf bei Technologiewerten belastete am Dienstag besonders den Nasdaq. (Foto: AP) Händler an der Wall Street

New YorkDie US-Börsen sind nach der Rally zum Wochenauftakt am Dienstag auf Talfahrt gegangen. Händler sprachen von einer Kurskorrektur und verwiesen zudem auf die schlechte Stimmung bei Hochtechnologiewerten nach dem Datenskandal bei Facebook.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,4 Prozent tiefer auf 23.857 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,7 Prozent auf 2612 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 2,9 Prozent auf 7008 Punkte. Im frühen Handel hatte noch die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Standardwerte an der Wall Street gestützt.

In Frankfurt zog der Dax um 1,6 Prozent auf 11.970 Punkte an und machte damit einen Teil der Verluste seit Donnerstag voriger Woche wett. Der EuroStoxx50 gewann gut ein Prozent.

Besonders positiv stach bei den Einzelwerten die General-Electric-Aktie heraus. Unter den Händlern machte am Morgen das Gerücht die Runde, dass Warren Buffett an einer Beteiligung interessiert sei.

Die Aktien des Siemens-Rivalen stiegen daraufhin um bis zu 6,4 Prozent – der größte Anstieg binnen eines Tages seit Oktober 2015. Den Handel beendete die Aktie 4,27 Prozent im Plus.

Zuletzt konnte GE bei den Anlegern nicht mit guten Nachrichten punkten. Der Konzern meldete einen Nachfragerückgang bei seinen Turbinen. Auch gab es eine Bilanzprüfung durch die US-Aufsichtsbehörde SEC.

Insgesamt hat General Electric seit Ende 2016 168 Milliarden Dollar an Marktkapital verloren und gehört zu den Verlierern des US-Leitindexes Dow Jones für diesen Zeitraum, wie Daten des US-Finanzdienstleisters Bloomberg zeigen.

Facebook-Aktien warfen die Anleger hingegen auch am Dienstag aus ihren Depots. Die Papiere verloren fast fünf Prozent.

Nach wachsendem Druck im Zuge der Datenaffäre um Cambridge Analytica ist Konzernchef Mark Zuckerberg offenbar zu einer Aussage vor dem US-Kongress bereit. Der 33-Jährige werde Fragen zum Datenschutz und anderen Themen beantworten, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person.

Auch Twitter-Aktien verloren deutlich nach Aussagen des Short-Sellers Citron Research. Die Papiere fielen um rund zwölf Prozent. Der Broker erklärte, der Kurznachrichtendienst sei für Verstöße gegen den Datenschutz besonders anfällig.

Tesla-Scheine fielen rund acht Prozent. Der tödliche Unfall mit einem Fahrzeug des E-Autobauers in Kalifornien wird in den USA offiziell untersucht. Dies teilte die Nationale Behörde für Transportsicherheit mit. Es sei unklar, ob das Elektroauto zum Zeitpunkt des Unfalls von seinem automatischen Kontrollsystem gesteuert worden sei.

Tesla sicherte seine uneingeschränkte Zusammenarbeit mit der Behörde zu. Der Unfall ereignete sich vergangene Woche.

Belastend wirkte sich auch die Nachricht aus, dass der Chiphersteller Nvidia seine Tests mit autonom fahrenden Fahrzeugen weltweit aussetzt. Grund sei der tödliche Unfall mit einem selbst fahrenden Fahrzeug des Fahrdienstvermittlers Uber in der vergangenen Woche, sagte eine Nvidia-Sprecherin. Auf öffentlichen Straßen werde es daher vorerst keine weiteren Tests geben. Die Nvidia-Aktie verlor knapp acht Prozent an Wert.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 940 Millionen Aktien den Besitzer. 937 Werte legten zu, 1991 gaben nach und 135 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,3 Milliarden Aktien 677 im Plus, 2278 im Minus und 173 unverändert.

Die US-Kreditmärkte waren gefragt und legten zu. Käufe von Investoren zum Monatsende hätten die Anleihenkurse beflügelt, sagten Händler. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 17/32 auf 99-24/32. Die Rendite sank auf 2,7771 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 24/32 auf 99-12/32 und rentierte mit 3,0310 Prozent.