Was die jüngste Krise in der US-Politik verändert hat

Die jüngste Krise hat alles verändert. Trump hat FBI-Chef James Comey gefeuert. Danach sickerte durch, dass er Comey zuvor gebeten hatte, seinen gerade zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn zu verschonen. Außerdem plauderte Trump geheimdienstliche Details, die offenbar aus Israel stammten, an die Russen aus, und leistete sich zusammen mit anderen Regierungsmitgliedern in dem Zusammenhang einen Eiertanz aus Leugnen, Zugeben und Relativieren.

Jetzt hat das Justizministerium den ehemaligen FBI-Chef Robert Mueller als unabhängigen Ermittler eingesetzt, der die Verstrickung von Trump und seinem Wahlkampfteam mit russischen Hacker-Angriffen auf Trumps Gegnerin Hillary Clinton untersuchen soll. Möglicherweise führt das zu einer gewissen Beruhigung am Aktienmarkt.

Das alles hat die Beziehungen zu den Republikanern, also Trumps eigenen Verbündeten, in beiden Kammern des Parlaments beeinträchtigt. Während Trump zuvor mit der Wucht seiner Persönlichkeit in der Lage war, Abgeordnete einzuschüchtern und Senatoren zu beeindrucken, könnte er diese Gabe durch sein offensichtlich unprofessionelles Verhalten eingebüßt haben.

Vor allem hierauf beruhen die Sorgen der Investoren. Wenn Trump als Leitfigur geschwächt ist, sind die Gräben zwischen seinen Vorstellungen und den verschiedenen Fraktionen der Republikaner im Abgeordnetenhaus und Senat noch schwerer zu überbrücken.

Trump selber hat wenig Bedenken, die Staatsverschuldung hochzutreiben, einige Republikaner bestehen dagegen auf einer Steuerreform, bei der sich unterm Strich nicht viel an den Einnahmen ändern wird. Ein Teil der Republikaner möchte Obamacare radikal einreißen, andere fürchten die politischen Folgen, wenn dadurch Millionen von Amerikanern den Versicherungsschutz verlieren.

Ab und zu taucht jetzt auch das Stichwort „Impeachment“ auf, also eine mögliche Absetzung von Trump. In der Tat hat er sich mit seiner Einmischung in ein laufendes Verfahren gegen Flynn möglicherweise der „Behinderung der Justiz“ schuldig gemacht, ist also auch juristisch angreifbar geworden. Trotzdem schreiben die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW): „Es ist voreilig, von Impeachment zu reden.“ Sie sehen kein „schweres Verbrechen oder Vergehen“, wie es für ein solches Verfahren notwendig wäre.

Falls die Ermittlungen in der Russland-Affäre zu keinem Ergebnis führen, dürfte auch die versuchte Einmischung Trumps an Gewicht verlieren – jedenfalls aus politischer Sicht. Wenn der unabhängige Ermittler deutliche Hinweise findet, dass Mitglieder aus Trumps Team in irgendeiner Form mit russischen Hackern zusammengearbeitet haben, dann wird es eng.

Letztlich müssten für ein Amtsenthebungsverfahren die Republikaner, die in beiden Parlamentskammern das Sagen haben, die Absetzung ihres eigenen Präsidenten vorantreiben, was ohne neue sensationelle Erkenntnisse oder Vorfälle kaum zu erwarten ist. KBW befürchtet aber auch, dass die Zusammenarbeit der Regierung mit dem Parlament schwieriger wird.